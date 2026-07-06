Oglas

63 u tjedan dana

Pomorska policija pojačala nadzor: Za ovaj prekršaj možete dobiti kaznu od 400 eura

author
Hina
|
06. srp. 2026. 13:48
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
05.08.2018., Korcula - Foto razglednice s trajekta koji vozi na relaciji Split - Vela Luka.rPhoto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Sanjin Strukic/PIXSELL

Pomorska policija zabilježila je u proteklih tjedan dana 63 različita prekršaja na moru u splitskom akvatoriju i akvatoriju susjednih otoka, a najčešći prekršaj bilo je nedopušteno glisiranje, pa je 13 osoba kažnjeno novčanom kaznom od 400 eura.

Oglas

Prekršitelji su uglavnom otkriveni na moru kod otoka Hvara, Šolte, Brača, Čiova te oko Splita. Sankcionirano je 13 osoba zbog vožnje gliserom na udaljenosti manjoj od 300 metara od obale, čime se ugrožava sigurnost ljudi.

Policija podsjeća na propise prema kojima motorne brodice i brodice na mlazni pogon, skuteri, jet ski, brodice na zračnom jastuku itd. mogu glisirati samo na udaljenosti većoj od 300 metara od obale i to na području na kojem glisiranje nije zabranjeno.

Osim zbog nedopuštenog glisiranja policajci su izricali kazne i zbog sidrenja gdje je to zabranjeno, plovila danog na upravljanje osobi bez dozvole, te zbog neposjedovanja potrebnih dokumenata.

"Policijski službenici Postaje pomorske policije Split svakodnevno intenzivno provode nadzor i kontrolu sudionike na moru kako bi sigurnost pomorskog prometa bila na dobroj razini, a posebno u cilju izbjegavanja pomorskih nesreća", poručuju iz policije.

Zbog povećanog intenziteta prometa na moru upućuju sve da se pridržavaju zakona i pomorskih pravila kako bi zabilježili što manje negativnih događaja na moru.

PROČITAJTE VIŠE

Teme
glisiranje pomorska policija prekršaji na moru propisi na moru sigurnost plovidbe

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ