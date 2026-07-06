63 u tjedan dana
Pomorska policija pojačala nadzor: Za ovaj prekršaj možete dobiti kaznu od 400 eura
Pomorska policija zabilježila je u proteklih tjedan dana 63 različita prekršaja na moru u splitskom akvatoriju i akvatoriju susjednih otoka, a najčešći prekršaj bilo je nedopušteno glisiranje, pa je 13 osoba kažnjeno novčanom kaznom od 400 eura.
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Prekršitelji su uglavnom otkriveni na moru kod otoka Hvara, Šolte, Brača, Čiova te oko Splita. Sankcionirano je 13 osoba zbog vožnje gliserom na udaljenosti manjoj od 300 metara od obale, čime se ugrožava sigurnost ljudi.
Policija podsjeća na propise prema kojima motorne brodice i brodice na mlazni pogon, skuteri, jet ski, brodice na zračnom jastuku itd. mogu glisirati samo na udaljenosti većoj od 300 metara od obale i to na području na kojem glisiranje nije zabranjeno.
Osim zbog nedopuštenog glisiranja policajci su izricali kazne i zbog sidrenja gdje je to zabranjeno, plovila danog na upravljanje osobi bez dozvole, te zbog neposjedovanja potrebnih dokumenata.
"Policijski službenici Postaje pomorske policije Split svakodnevno intenzivno provode nadzor i kontrolu sudionike na moru kako bi sigurnost pomorskog prometa bila na dobroj razini, a posebno u cilju izbjegavanja pomorskih nesreća", poručuju iz policije.
Zbog povećanog intenziteta prometa na moru upućuju sve da se pridržavaju zakona i pomorskih pravila kako bi zabilježili što manje negativnih događaja na moru.
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