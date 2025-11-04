Ponovno promjene s plaćanjem parkiranja u Zagrebu, ovo su detalji

Govoreći o blokovskom parkiranju koje je na snazi malo više od godinu dana, gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević danas je na konferenciji za novinare rekao da je ostvaren glavni cilj - broj povlaštenih parkirnih karata je manji od broja parkirnih mjesta, prvi put nakon 15 godina.
"No, povećao se broj komercijalnih parkirnih karata. Tu govorimo prvenstveno o mjesečnim pretplatnim kartama i ono što sam uputio u savjetovanje jest korekcija tih komercijalnih parkirnih karata. U ovom trenutku one vrijede i za niže zone, ali od 1. siječnja to više neće biti moguće. Ona će vrijediti samo za zonu u kojoj je kupljena", kazao je Tomašević.
Nakon završenog vještačenja na odlagalištu otpada Jakuševac koje je naložio Općinski sud u Zagrebu, gradonačelnik je rekao da je za sanaciju tog odlagališta do sada potrošeno pet od predviđenih deset milijuna eura.
"Vještačenje je potvrdilo da je uzrok odrona na odlagalištu voda, ne eksplozija ili sastav otpada. Pokazalo se ono što je bivša uprava Zagrebačkog holdinga znala još 2010. godine, a to je da se radi o krivo projektiranom odlagalištu od početka, da se cijelo vrijeme tamo zadržavaju velike količine vode i da to može ugroziti statiku odlagališta", naglasio je.
Zbog toga očekuje da će tadašnji članovi uprave snositi odgovornost jer su, kazao je, prešutjeli te informacije prilikom primopredaje vlasti novoj upravi Zagrebačkog holdinga.
Gradonačelnik i njegovi zamjenici obilježili su početak nove sezone sadnje stabala u Zagrebu. Ove će sezone biti posađeno ukupno 8015 stabala na 1317 lokacija.
"To je jako bitno iz perspektive klimatskih promjena, radi smanjivanja toplinskih otoka, smanjivanja ekstremnih vrućina, radi bioraznolikosti, boljeg ugođaja u gradu. Niz je razloga zašto su stabla itekako korisna za sve građane", istaknuo je Tomašević.
