Zašto je došlo do odrona na Jakuševcu? Holding prebacio odgovornost na prethodnu vlast

Zagrebački holding je objavio uzrok prošlogodišnjeg odrona otpada na odlagalištu Jakuševec-Prudinec u kojem su ozlijeđena tri radnika Čistoće.
Prema riječima Ivana Novakovića, šefa Zagrebačkog holdinga, uzrok je bio propust u projektu iz 2000. godine u kojem je izvedeno zadržavanje vode u tijelu odlagališta zbog lošeg projektnog rješenja.
"Nažalost, zadržavanje vode nije nova pojava, ona se odavno prepoznala, ali nisu provedene adekvatne mjere da se dodatno pojača drenaža ili drugačije riješi taj problem", istaknuo je pa nastavio:
"Uzrok nije eksplozija plina ili sastav otpada, što su neki kvazi-stručnjaci tvrdili."
Dodao je da su stručnjaci još 2008. upozoravali na rizike, no tadašnje gradske uprave nisu poduzele ništa.
"A u primopredaji novu upravu nisu upozorile na rizik za koji su znale da postoji", rekao je.
U zaključku nalaza, sudski vještak za graditeljstvo predložio je mjere za sprječavanje ponavljanja odrona otpada, a Novaković je poručio da se one već provode.
