Porasle zalihe gotovih industrijskih proizvoda u Hrvatskoj, evo čega imamo najviše

Prema područjima i odjeljcima Nacionalne klasifikacije djelatnosti (NKD), na mjesečnoj su razini zalihe u rudarstvu i vađenju porasle za 6,2 posto, a na godišnjoj za 19,2 posto. U prerađivačkoj su industriji zalihe na mjesečnoj razini porasle za 1,4 posto, a na godišnjoj razini za 5,1 posto.