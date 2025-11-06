Porasle zalihe gotovih industrijskih proizvoda u Hrvatskoj, evo čega imamo najviše

Ukupne zalihe gotovih industrijskih proizvoda na kraju rujna ove godine u usporedbi sa zalihama na kraju kolovoza bile su veće za 1,7 posto, a u usporedbi sa zalihama na kraju rujna prošle godine za 5,9 posto, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS).
Prema glavnim industrijskim grupacijama (GIG), na mjesečnoj su razini najviše porasle zalihe intermedijarnih proizvoda, za 9,9 posto. Porasle su još zalihe trajnih proizvoda za široku potrošnju, za 4,2 posto i kapitalnih proizvoda, za 1,5 posto. Zalihe energije smanjene su za 5,5 posto, a netrajnih proizvoda za široku potrošnju za 3,4 posto.
Na godišnjoj razini, zalihe netrajnih proizvoda za široku potrošnju su porasle za 10,4 posto, energije za 9,2 posto te intermedijarnih proizvoda za 4,7 posto. Istodobno su zalihe kapitalnih proizvoda pale za 21,9 posto, a trajnih proizvoda za široku potrošnju za 6,5 posto.
Prema područjima i odjeljcima Nacionalne klasifikacije djelatnosti (NKD), na mjesečnoj su razini zalihe u rudarstvu i vađenju porasle za 6,2 posto, a na godišnjoj za 19,2 posto. U prerađivačkoj su industriji zalihe na mjesečnoj razini porasle za 1,4 posto, a na godišnjoj razini za 5,1 posto.
U sklopu prerađivačke industrije na mjesečnoj razini najveći rast zaliha zabilježen je u proizvodnji električne opreme, za 39 posto te u proizvodnji metala, za 29,7 posto.
Istodobno, najveći pad zaliha zabilježen je u ostaloj prerađivačkoj industriji, za 24,2 posto te u proizvodnji duhanskih proizvoda, za 24 posto.
Na godišnjoj razini u sklopu prerađivačke industrije najviše su porasle zalihe u proizvodnji motornih vozila, prikolica i poluprikolica, za 702,5 posto, a najviše su pale u proizvodnji strojeva i uređaja, za 75,9 posto.
