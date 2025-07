Poruka za roditelje koji vode djecu na koncert: Držite ih na oku. Poželjno je da znaju osobne podatke i imaju ih uz sebe

"Sve će se snimati i pozivam da se ne unose simboli i predmeti koji nisu dozvoljeni. Pirotehnika je zabranjena i poduzet će se sve mjere i radnje da to spriječimo. Ako pokušate aktivirati topovski udar ili petardu, zbog mase ljudi može doći do ozljeđivanja i zato je to strogo zabranjeno te će se sankcionirati, ako se dogodi", zaključio je Dražetić.