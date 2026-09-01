kod odraslih osoba
Potvrđena dva slučaja ospica u Hrvatskoj: Evo koji su simptomi ove iznimno zarazne virusne bolesti
U Klinici za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević“ potvrđena su dva epidemiološki povezana slučaja ospica kod odraslih osoba, a primarni slučaj povezuje se s boravkom na Kosovu, gdje je zabilježen povećan broj oboljelih, izvijestila je u utorak Klinika.
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Jedna oboljela osoba ima srednje težak, a druga blaži oblik bolesti.
Epidemiološku obradu oboljelih i njihovih kontakata provodi Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ), koji će nakon završetka obrade raspolagati cjelovitim podacima o epidemiološkim okolnostima i povezanosti prijavljenih slučajeva.
Iz Klinike podsjećaju da su ospice iznimno zarazna virusna bolest koja se prenosi zrakom, putem respiratornih čestica koje zaražena osoba izlučuje osobito pri kašljanju i kihanju.
Ospice su toliko zarazne da se nakon kontakta s oboljelim zarazi oko 90 posto osoba koje nisu imune.
Osip počinje na licu, moguće i teške komplikacije
Ospice se očituju povišenom temperaturom, kašljem, hunjavicom, konjunktivitisom te osipom koji počinje na licu i potom se širi po tijelu.
U odraslih osoba bolest može imati težak tijek i zahtijevati bolničko liječenje.
Među najčešćim su komplikacijama ospica upala srednjeg uha, proljev i upala pluća. Jedna od najtežih komplikacija je encefalitis, odnosno upala mozga, koja se javlja u približno jednog na tisuću oboljelih i može uzrokovati trajne neurološke posljedice.
Rizik od komplikacija povećan je kod male djece, odraslih osoba, trudnica te osoba oslabljenog imunosnog sustava.
Dvije doze cjepiva pružaju oko 97 posto zaštite
Najučinkovitija mjera zaštite od ospica je cijepljenje. Dvije doze cjepiva protiv ospica, zaušnjaka i rubeole (MMR) pružaju dugotrajnu zaštitu, a njihova je učinkovitost u sprječavanju ospica oko 97 posto.
Iz Klinike navode da pojava ospica povezana s boravkom u područjima u kojima postoji aktivan prijenos bolesti nije neuobičajena te ističu važnost provjere vlastitog cijepnog statusa.
Osobama koje nisu cijepljene ili nisu primile preporučeni broj doza savjetuje se da se obrate obiteljskom liječniku ili nadležnoj epidemiološkoj službi, osobito prije putovanja u područja u kojima je zabilježen porast broja oboljelih.
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