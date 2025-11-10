Neuspjelo suzbijanje epidemije: U ovu su se bogatu zemlju Zapada vratile ospice

"PAHO je obavijestio Kanadsku agenciju za javno zdravstvo da Kanada više nema status zemlje u kojoj su ospice iskorijenjene", stoji u objavi te se dodaje da će se Agencija fokusirati na poboljšanu pokrivenost pokrajina cijepljenjem, na jačanje razmjene podataka i na to da se omogući visokokvalitetan i funkcionalan sustav nadzora i otkrivanja svih novih slučajeva zaraze.