U Hrvatskoj potvrđeni novi slučajevi opasnog virusa, objavljene biosigurnosne mjere

Hina
|
30. sij. 2026. 13:05
Emica Elvedji / Pixsell / ilustracija

Laboratorijskom pretragom Hrvatski veterinarski institut - Centar za peradarstvo potvrdio je u petak influencu ptica u tri labuda u Koprivničko-križevačkoj županiji, izvijestili su iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva.

U tijeku je utvrđivanje podtipa virusa koje će biti gotovo tijekom današnjeg dana, a sekvencioniranje odnosno utvrđivanje patogenosti završit će se polovinom sljedećeg tjedna, dodaju u priopćenju.

Uzorci, odnosno lešine labuda uzeti su s područja jezera Jegeniš, općine Legrad u Koprivničko-križevačkoj županiji. Na toj lokaciji uginuo je veći broj labudova.

S obzirom na cirkulaciju influence ptica u okruženju za očekivati je da će biti slučajeva influence ptica u divljih ptica i u Republici Hrvatskoj i da je to samo informacija za subjekte koji drže perad da budu pažljivi i pojačaju biosigurnosne mjere da očuvaju svoje uzgoje, napominju iz Ministarstva.

Dodaju i da zbog visokog rizika od pojave i širenja influence ptica te u svrhu njenog ranog otkrivanja i sprječavanja daljnjeg širenja na čitavom području Hrvatske, na svim objektima na kojima se drži perad i/ili ptice u zatočeništvu, potrebno je kontinuirano provoditi najmanje ove biosigurnosne mjere:

  • držati svu peradi i ptice u zatočeništvu;
  • domaće patke i guske odvojeno držati od ostalih vrsta peradi;
  • vanjske spremnike vode za perad i ptice u zatočeništvu mora se održavati čistima.

Nadalje,

  • zabranjena je opskrba peradi vodom iz spremnika površinskih voda kojima imaju pristup divlje ptice, a obvezno je osiguravanje i održavanje higijenskih uvjeta i biosigurnosnih mjera;
  • provedba dezinfekcije vozila i nastambi;
  • postavljanje dezbarijera za osoblje i posjetitelje na ulazima u krug objekta;
  • vođenje evidencija o svim vozilima i posjetiteljima koji ulaze u krug objekta
  • korištenje zaštitne obuće i odjeće, dezinfekcije ruku i obuće pri ulasku u objekt, čišćenje, pranje i dezinfekcija obuće pri izlazu iz objekta.

