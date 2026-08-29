"Vlada ima na snazi mjere kojima intervenira u cijenu goriva, plina i struje. Sigurno ćemo kroz deveti mjesec razmotriti varijantu da ne dođe do velikog poskupljenja, ali još uvijek nismo na razini vlade o tome razgovarali tako da vam ne mogu reći više o tome", rekao je Oleg Butković, potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture.