Povlači se više proizvoda koje Hrvati naručuju s popularnih internet stranica

Državni inspektorat posljednjih je dana objavio više obavijesti o povlačenju različitih neprehrambenih vrsta proizvoda koji predstavljaju opasnost za korisnike.
Oglas
Putem sustava brzog uzbunjivanja u EU, Safety Gate, na stranicama Državnog inspektorata RH objavljeno je da je u nekim komadima i kompletima nakita utvrđena povećana koncentracija metala kadmija, piše dnevnik.hr.
Povećana koncentracija tog metala utvrđena je u kompletu od šest prstena za muškarce. Proizvod, proizveden u Kini, predstavlja rizik za zdravlje. Mogao se kupiti preko stranice Shein, a korisnicima se preporučuje da proizvod prestanu koristiti.
Također, zbog povećane koncentracije kadmija upozoreni su i kupci ogrlice jednorog koja se mogla kupiti na stranici Temu. Ogrlica s motivom jednoroga sa stranice Shein također je sadržavala veću koncentraciju spomenutog metala te se preporučuje da se prestane koristiti.
Na stranici Ali Express prodaje se ogrlica s privjescima trešanja, a u njezinu sastavu također je utvrđena povećana koncentracija kadmija. Preporučuje se prestati upotrebljavati proizvod.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas