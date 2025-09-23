Oglas

Povlači se više proizvoda koje Hrvati naručuju s popularnih internet stranica

author
N1 Info
|
23. ruj. 2025. 10:28
Online shopping
Ilustracija / Pixabay / Pixabay

Državni inspektorat posljednjih je dana objavio više obavijesti o povlačenju različitih neprehrambenih vrsta proizvoda koji predstavljaju opasnost za korisnike.

Putem sustava brzog uzbunjivanja u EU, Safety Gate, na stranicama Državnog inspektorata RH objavljeno je da je u nekim komadima i kompletima nakita utvrđena povećana koncentracija metala kadmija, piše dnevnik.hr.

Povećana koncentracija tog metala utvrđena je u kompletu od šest prstena za muškarce. Proizvod, proizveden u Kini, predstavlja rizik za zdravlje. Mogao se kupiti preko stranice Shein, a korisnicima se preporučuje da proizvod prestanu koristiti.

Također, zbog povećane koncentracije kadmija upozoreni su i kupci ogrlice jednorog koja se mogla kupiti na stranici Temu. Ogrlica s motivom jednoroga sa stranice Shein također je sadržavala veću koncentraciju spomenutog metala te se preporučuje da se prestane koristiti.

Povećana koncentracija kadmija utvrđena je u kompletu sedam prstena koji su prodavani putem stranice Shein. Korisnicima se preporučuje da prestanu koristiti proizvod. Iz istog razloga upozorenje vrijedi i za kupce koji su koristili mušku narukvicu s djetelinama sa stranice Shein.

Na stranici Ali Express prodaje se ogrlica s privjescima trešanja, a u njezinu sastavu također je utvrđena povećana koncentracija kadmija. Preporučuje se prestati upotrebljavati proizvod.

Teme
Aliexpress Kadmij Nakit Sigurnost proizvoda shein temu

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

