Palestinu priznale još tri europske države

Belgija, Malta, Andora, Monako i Luksemburg objavili su da službeno priznaju Palestinu, pridružujući se sve većem broju zemalja koje su objavile priznanje na Općoj skupštini Ujedinjenih naroda u New Yorku.
Potez je naišao na pljesak delegata i ocijenjen je kao poticaj međunarodnom zamahu prema palestinskoj državnosti.
"Ovo priznanje odražava naše čvrsto uvjerenje u mir i pravdu te u pravo palestinskog naroda na samoodređenje", rekao je malteški premijer Robert Abela, prenosi TRT World.
Njegov luksemburški kolega Luc Frieden opisao ga je kao "povijesnu odluku", dok je Belgija istaknula da je ovaj korak u skladu s njezinom dugogodišnjom potporom pregovaranom rješenju s dvije države.
Francuski predsjednik Emmanuel Macron ranije je na istom skupu objavio priznanje.
"Proglašavam da Francuska danas priznaje Palestinu. To je jedino rješenje koje će Izraelu omogućiti život u miru. Vrijeme je da se zaustavi rat, bombardiranje Gaze, masakri i protjerivanja ljudi. Ništa ne opravdava rat koji se nastavlja u Gazi."
Dodao je i da bi Francuska mogla otvoriti veleposlanstvo u Palestini čim svi taoci u Gazi budu oslobođeni i uspostavi se primirje, istaknuvši da je Pariz spreman pridonijeti međunarodnoj misiji stabilizacije.
Konferenciju su bojkotirale Sjedinjene Američke Države i Izrael.
