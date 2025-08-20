Požar iz BiH proširio se u Dubrovačko primorje, gase ga dva kanadera

Uz dva kanadera, na intervenciji je angažiran 31 vatrogasac s deset vozila, među kojim je dvanaest vatrogasaca i četiri vozila iz JVP Dubrovačko primorje, pet vatrogasaca s jednim vozilom iz DVD Slano, dva vatrogasca i jedno vozilo iz DVD Majkovi te dvanaest vatrogasaca i četiri vozila iz Državne vatrogasne interventne postrojbe Dubrovnik.