Oglas

ZABRINJAVAJUĆA SITUACIJA

Požar iz BiH proširio se u Dubrovačko primorje, gase ga dva kanadera

author
Hina
|
20. kol. 2025. 10:51
kanader
Ivo Cagalj/PIXSELL/Ilustracija

Šumski požar proširio se u srijedu ujutro iz Bosne i Hercegovine prema mjestu Trnovica u Dubrovačkom primorju, ali ne prijeti kućama, a u gašenje su uključena i dva kanadera, izvijestila je Javna vatrogasna postrojba Dubrovački vatrogasci.

Oglas

Uz dva kanadera, na intervenciji je angažiran 31 vatrogasac s deset vozila, među kojim je dvanaest vatrogasaca i četiri vozila iz JVP Dubrovačko primorje, pet vatrogasaca s jednim vozilom iz DVD Slano, dva vatrogasca i jedno vozilo iz DVD Majkovi te dvanaest vatrogasaca i četiri vozila iz Državne vatrogasne interventne postrojbe Dubrovnik.

Teme
BiH dubrovnik kanader požar vatrogasci

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ