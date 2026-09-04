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Požar iznad Solina: "U jednom trenutku vatra se probila između kuća"

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Hina
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04. ruj. 2026. 06:48
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Zvonimir Barisin/PIXSELL

Na području Ninčevića iznad Solina kasno navečer izbio je požar koji je u jednom trenutku zahvatio prostor između kuća, no 95 vatrogasaca uspjelo je spriječiti njegovo širenje i zaštititi stambene objekte, rekao je u petak županijski vatrogasni zapovjednik Splitsko-dalmatinske županije Ivan Kovačević.

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"U jednom trenutku vatra se probila između kuća, ali su vatrogasci uspjeli spriječiti da plamen zahvati objekte. Prema prvim informacijama, nagorjela je jedna štala", rekao je Kovačević za Hinu.

Požar je izbio oko 22,50 sati, a nešto iza ponoći stavljen je pod kontrolu. Na intervenciji je bilo angažirano ukupno 95 vatrogasaca s 29 vozila.

Nakon što je požar stavljen pod kontrolu, većina vatrogasaca napustila je požarište, dok će ih oko 30 tijekom noći ostati dežurati i nadzirati opožareno područje.

Požar u Ninčevićima nije prouzročio evakuaciju stanovnika iz obližnjih kuća, izvijestili su iz Županijskog vatrogasnog operativnog središta u Splitu.

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gašenje požara ninčevići požar vatrogasci solin šteta od požara

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