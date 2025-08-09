Požar kod Žerave i Ninskih Stanova gasila tri kanadera i dva air-tractora

Požar koji je u subotu oko 16 sati planuo na području između Žerave i Ninskih Stanova lokaliziran je u 17 sati.
To je Hini potvrdio županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić te dodao da su u gašenju požara sudjelovala i tri kanadera i dva air-tractora.
"Izgorjelo je oko šest hektara hrastove šume, a zahvaćen je i dio sa stablima trešanja", rekao je Rudić.
Kako je dodao, vatrogasci saniraju rubne dijelove požarišta i ostat će na dežurstvu koliko bude potrebno.
U gašenju je sudjelovalo 27 vatrogasaca s 11 vozila, Javna vatrogasna postrojba Zadar, DVD Nin, dislokacija Nin, Intervencijska vatrogasna postrojba Zadar te tri kanadera i dva air-tractora.
