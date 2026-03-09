Poznat datum presude Damiru Dekaniću

Nepravomoćna presuda bivšem vukovarsko-srijemskom županu Damiru Dekaniću za lažiranje i zataškavanje okolnosti prometne nesreće iz 2022. koju je pijan skrivio službenim vozilom županije bit će izrečena u četvrtak 12. ožujka, odlučio je u ponedjeljak osječki Županijski sud.
Zamjenik ravnatelja Uskoka Tomislav Juzbašić u završnom je govoru ocijenio kako je tijekom suđenja dokazano da su Dekanić i ostali okrivljenici počinili kaznena djela iz optužnice te predložio sudu da ih proglasi krivim i osudi po zakonu.
Ističe da su svjedoci, koji su neposredno nakon prometne nesreće došli na mjesto događaja, detaljno opisali kako je Dekanić prouzročio nesreću, da je on upravljao automobilom te da je tražio da se ne zove policija, jer će on sve riješiti.
Kazao je da su svjedoci jasno vidjeli da je nesreću prouzročio Dekanić, a ne njegov rođak Krešimir Bičanić, koji se na mjestu nesreće pojavio naknadno sa svojim vozilom. Navodi i da sve daljnje radnje potvrđuju kako su se Dekanić, drugookrivljena Nikolina Meseljević i Bičanić dogovorili da će odgovornost za nesreću preuzeti Bičanić, kako bi Dekanić izbjegao zakonsku odgovornost i posljedice.
Uskok smatra kako je iz iskaza okrivljenih policajaca, materijalnih dokaza te iskaza svjedoka vidljiv niz njihovih nezakonitosti i propusta, koji se ne mogu shvatiti kao slučajnost, odnosno da su njihova postupanja bila rezultat dogovora s Dekanićem i Bičanićem, kako bi se pogodovalo Dekaniću.
Juzbašić je rekao da su, Dekanićevo traženje, okrivljeni policajci poduzeli niz radnji kako bi prikazali da je automobilom upravljao Bičanić, a ne Dekanić, koji je bio alkoholiziran te da, iako su znali za sve okolnosti prometne nesreće, postupili suprotno svojim ovlastima, te kao počinitelja utvrdili Bičanića.
Tužiteljstvo je predložilo sudu da, kod odmjeravanja kazne, kao olakotnu okolnost svim okrivljenicima uzme u obzir dosadašnju neosuđivanost, dok Dekaniću kao otegotnu treba uzeti u obzir njegovu funkciju župana, na kojoj je trebao djelovati zakonito kao i da je svojim postupanjem izravno naštetio ugledu lokalne samouprave.
Uskok je ocijenio kako okrivljenim policajcima kao otegotnu okolnost treba uzeti u obzir da su svojim postupanjem teško narušili ugled policije te povjerenje građana u policiju.
Obrana tvrdi da kaznena djela nisu dokazana i traže oslobađajuću presudu
Dekanićev odvjetnik Davor Ćavar u završnom je govoru ocijenio kako kako nije dokazano da je Dekanić počinio kaznena djela iz optužnice te da se optužba temelji uglavnom na iskazima svjedoka koje smatra neistinitim i kontradiktornim, jer se razlikuju se u bitnim činjenicama.
Smatra kako nema dokaza koji bi potvrdili da bi Dekanić zlouporabio svoj položaj i ovlasti te trgovao utjecajem, a ni da su mu ostali okrivljenici u tome pomogli pa stoga predlaže sudu da ga oslobodi optužbi.
Donošenje oslobađajuće presude predložili su i odvjetnici ostalih okrivljenika, navodeći kako izvedeni dokazi ne potvrđuju činjenični okvir optužnice te da se optužbe tužiteljstva temelje na naknadnoj interpretaciji događaja, a ne činjenicama.
Na završetku suđenja, započetog potkraj listopada 2024. godine, sudsko vijeće odlučio je da će prvostupanjska presuda biti objavljena 12. ožujka, u 13 sati.
Uskok tereti bivšeg župana Damira Dekanića za lažiranje i zataškavanje okolnosti prometne nesreće, koju je koju je 17. travnja 2022. pijan izazvao službenim automobilom Vukovarsko-srijemske županije te postavljanje lažnog imovinsko-pravnog zahtjeva osiguravajućem društvu.
Optužnicom, koja je podignuta potkraj listopada 2023. godine, obuhvaćeni su Nikolina Meseljević, na čiji je parkirani automobil i ogradu naletio bivši župan, Dekanićev rođak Krešimir Bičanić, pomoćnik šefa smjene Postaje granične policije Županja Tomislav Farkaš, i policajac iz očevidne ekipe Mijo Pranjkić.
Policajka Marija Serezlija se krajem listopada 2024. godine nagodila s Uskokom i priznala krivnju, pa je uvjetno osuđena na godinu dana zatvora, uz četverogodišnji rok kušnje, a izrečena joj je i zabrana obavljanja policijskih dužnosti na dvije godine.
Dekanić je 20. lipnja 2024. godine podnio ostavku na dužnost vukovarsko-srijemskog župana, nakon što je pod utjecajem alkohola, od 0,84 promila u krvi, ponovno izazvao prometnu nesreću, u kojoj je pet osoba lakše ozlijeđeno, među kojima i dvoje djece.
