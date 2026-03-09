Poznat datum presude Damiru Dekaniću

Kazao je da su svjedoci jasno vidjeli da je nesreću prouzročio Dekanić, a ne njegov rođak Krešimir Bičanić, koji se na mjestu nesreće pojavio naknadno sa svojim vozilom. Navodi i da sve daljnje radnje potvrđuju kako su se Dekanić, drugookrivljena Nikolina Meseljević i Bičanić dogovorili da će odgovornost za nesreću preuzeti Bičanić, kako bi Dekanić izbjegao zakonsku odgovornost i posljedice.