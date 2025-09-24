Suđenje bivšem županu, svjedok: Dekanić me je zvao, ali nije tražio da utječem na rad policije

"Susretao sam se poslije s Dekanićem na protokolarnim događanjima, jednom smo se sreli i pitao sam ga zašto me je zvao u noći kad se dogodila nesreća. Rekao mi je da je htio provjeriti mora li se raditi očevid, ako je u pitanju prometna nesreća s materijalnom štetom ili je dovoljno napraviti europsko izvješće o nesreći, ali to me nije pitao te noći", pojasnio je svjedok.