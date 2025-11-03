Suđenje Dekaniću: Vještak ne može utvrditi je li u vozilu bila samo jedna osoba

Na upite obrane kazao je da mu je poznato da se iz pregleda o podatcima vozila, zaprimljenih u županijskom centru 112 Zagreb iz Škoda emergency call-centra, navedeno da su u vozilu županije bila dva putnika. Na temelju dosadašnjeg radnog iskustva napominje kako je moguće da se to radi na temelju broja aktiviranih zračnih jastuka, ili ako su osobe iz Škoda call-centra stupile u direktan telefonski kontakt s osobom ili osobama iz vozila.