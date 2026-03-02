Još jednom odgođeno suđenje bivšem županu Damiru Dekaniću

Dekanićev odvjetnik Davor Ćavar izjavio je novinarima da je sporni zapisnik od 3. studenog prošle godine sadržavao određena obrazloženja koja se nisu dogodila na glavnoj raspravi te podatke da su izvedeni određeni dokazi, čega na toj raspravi nije bilo, nego su izvedeni tek na slijedećoj raspravi, kada je predsjednica vijeća ispravila zapisnik.