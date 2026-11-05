prinos 2,85 posto
Poznato od kada građani mogu upisivati nove "trezorce"
Novi krug upisa trezorskih zapisa za građane započinje od ponedjeljka, 9. studenoga, ciljani nominalni iznos izdanja je ukupno milijardu eura, godišnji prinos 2,85 posto, a moći će se ulagati u "trezorce" ročnosti od 364 dana, najavilo je u četvrtak Ministarstvo financija.
Oglas
Datum izdanja trezorskih zapisa je 19. studenoga 2026., datum dospijeća 18. studenoga 2027., minimalni iznos upisa po ulagatelju iznosi 1.000 eura, pri čemu godišnji prinos za "trezorce" iznosi 2,85 posto, piše u javnom pozivu na upis trezorskih zapisa.
"Trezorci" se kupuju uz popust, pa minimalni iznos ulaganja za jedan trezorski zapis iznosi 972,36 eura. Tako, građani će po dospijeću dobiti tisuću eura za jedan zapis, što znači da će na jednom trezorskom zapisu dospijeća za godinu dana zaraditi 27,64 eura.
Rok upisa trezorskih zapisa u prvom krugu je 16. studenoga do 11 sati, dok će idućeg dana od 9 do 11 sati "trezorce" u drugom krugu moći upisati i institucionalni ulagači.
I ovaj put će se trezorski zapisi moći upisati u poslovnicama Fine, kao i putem digitalnih platformi Ministarstva financija e-riznica i m-riznica. Također, i u ovom izdanju "trezoraca" postoji mogućnost reinvestiranja, za imatelje trezorskih zapisa s dospijećem 19. studenoga. Pritom, kao što je već ustaljena praksa, reinvestiranje je nužno odraditi za vrijeme trajanja upisa u prvom krugu, a ne čekati da sredstva iz ranijeg izdanja sjednu na račun.
"Odabirom opcije 'reinvestiranje' putem digitalnih kanala upisa ili prilikom upisa u poslovnicama Fine moguće je namiru novog izdanja podmiriti raspoloživim sredstvima koja dospijevaju 19. studenoga 2026., temeljem izdanja iz studenoga 2025. godine. (...) Reinvestiranje raspoloživog iznosa provest će se automatizmom, odnosno bez potrebe provođenja platnih transakcija, ali je mogućnost reinvestiranja potrebno iskoristiti tijekom razdoblja upisa nove emisije, odnosno do 16. studenoga 2026. do 11 sati. To znači da građani koji žele ponovno uložiti novac u trezorske zapise isto ne čine čekajući isplatu na svoj transakcijski račun u banci te ponovnom uplatom jer će se odabirom opcije 'reinvestiranje' to obaviti automatski na dan 19. studenoga 2026.", napisali su iz Ministarstva financija.
U nešto više od tri i pol godine, ovo će biti 24. izdanje vrijednosnih papira države koje će moći kupiti građani, od toga 21. serija trezorskih zapisa.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas