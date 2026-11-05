Poznato od kada građani mogu upisivati nove "trezorce"

"Odabirom opcije 'reinvestiranje' putem digitalnih kanala upisa ili prilikom upisa u poslovnicama Fine moguće je namiru novog izdanja podmiriti raspoloživim sredstvima koja dospijevaju 19. studenoga 2026., temeljem izdanja iz studenoga 2025. godine. (...) Reinvestiranje raspoloživog iznosa provest će se automatizmom, odnosno bez potrebe provođenja platnih transakcija, ali je mogućnost reinvestiranja potrebno iskoristiti tijekom razdoblja upisa nove emisije, odnosno do 16. studenoga 2026. do 11 sati. To znači da građani koji žele ponovno uložiti novac u trezorske zapise isto ne čine čekajući isplatu na svoj transakcijski račun u banci te ponovnom uplatom jer će se odabirom opcije 'reinvestiranje' to obaviti automatski na dan 19. studenoga 2026.", napisali su iz Ministarstva financija.