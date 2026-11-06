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Pravila za svinjokolju: Biosigurnost na prvome mjestu
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u petak je u povodu približavanje sezone svinjokolja ili kolinja, poručilo kako pravila ostaju ista, a biosigurnost je i dalje na prvom mjestu.
"Pravila nisu nova i u osnovi se nisu promijenila. Držatelji svinja i dalje se moraju pridržavati propisanih uvjeta, a posebnu pozornost trebaju posvetiti biosigurnosti, odnosno sprečavanju unošenja i širenja bolesti", ističe ministarstvo.
Tako držatelji svinja mogu klati svinje za potrebe svojeg kućanstva, ali moraju poštovati određena pravila - svinje se moraju klati na vlastitom gospodarstvu koje je registrirano za držanje svinja, smiju se klati samo zdrave svinje i to ako na tom području nije zabranjeno klanje, meso i mesni proizvodi smiju se koristiti samo za vlastite potrebe i potrebe članova kućanstva, a meso i proizvodi ne smiju se prodavati, ni kod kuće, ni na tržnici, sajmu, manifestacijama ili putem interneta.
Tijekom klanja potrebno je paziti na dobrobit životinja, higijenu i sprečavanje širenja bolesti, ostatke nakon klanja potrebno je zbrinuti na propisan način, klanje je potrebno evidentirati u odgovarajućim registrima, a ukoliko se gospodarstvo nalazi na području na kojem postoje ograničenja zbog afričke svinjske kuge (ASK), potrebno je poštovati i dodatne propisane mjere.
Iz Ministarstva podsjećaju kako pravila o klanju životinja za vlastite potrebe postoje još od 2007. i uglavnom se nisu mijenjala. Trenutačni pravilnik na snazi je od 2014., a dodatne mjere zbog ASK uvedene su 2023. i prilagođavaju se širenju bolesti. U područjima s ograničenjima već je od prosinca 2023. obvezna najava klanja najmanje 48 sati unaprijed i pregled svinja najkasnije 24 sata prije klanja.
Iz Ministarstva važnim napominju kako trenutačno nema izbijanja ASK-a u držanih svinja i nisu na snazi zona zaštite i zona nadziranja. No, za vlastite potrebe u zonama ograničenja I, II i III te u zaraženoj zoni svinjokolja je dopuštena uz sljedeće uvjete: objekt mora udovoljavati svim propisanim uvjetima biosigurnosti, odnosno mjerama za sprečavanje unošenja i širenja bolesti; na objektu se mora provoditi nadziranje ASK-a, a svako uginuće ili pojavu bolesti u svinja potrebno je bez odgađanja prijaviti ovlaštenom veterinaru; ovlašteni veterinar mora pregledati svinje unutar 24 sata prije klanja, pri čemu ne smije utvrditi promjene njihova zdravstvenog stanja; klanje je potrebno najaviti ovlaštenom veterinaru najmanje 48 sati unaprijed.
U zonama zaštite i nadziranja svinjokolja na vlastitom objektu nije dopuštena, čak ni uz najavu i veterinarski pregled. Zato prije organizacije svinjokolje treba provjeriti u kojoj se zoni nalazi objekt, istaknuli su iz Ministarstva navodeći da ako je objekt u zoni u kojoj su obvezni najava i pregled, treba ih pravodobno dogovoriti s ovlaštenim veterinarom. Ako svinja pokazuje znakove bolesti, klanje se ne smije započeti.
Iz Ministarstva ističu i kako je važno zapamtiti da, ako se meso želi prerađivati i prodavati, prerada se mora obavljati u za to odobrenim objektima te da OPG može prodavati mesne proizvode samo ako ima odgovarajući registrirani ili odobreni objekt za takvu djelatnost.
Važno je voditi računa i o higijeni - koristiti čist pribor i opremu, ne prenositi neopranu opremu između gospodarstava te ostatke nakon klanja zbrinuti tako da im životinje ne mogu pristupiti.
Što se tiče biosigurnosnih mjera kojih se držatelji svinja moraju provoditi tijekom svinjokolje iz Ministarstva su naveli kako je potrebno održavati čistoću, prati i dezinficirati obuću, pribor i opremu te koristiti posebnu odjeću i obuću za rad sa svinjama. Treba paziti na biosigurnosne mjere i tijekom samog kolinja i osigurati preostale svinje u uzgoju.
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