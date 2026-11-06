Pravila za svinjokolju: Biosigurnost na prvome mjestu

Iz Ministarstva važnim napominju kako trenutačno nema izbijanja ASK-a u držanih svinja i nisu na snazi zona zaštite i zona nadziranja. No, za vlastite potrebe u zonama ograničenja I, II i III te u zaraženoj zoni svinjokolja je dopuštena uz sljedeće uvjete: objekt mora udovoljavati svim propisanim uvjetima biosigurnosti, odnosno mjerama za sprečavanje unošenja i širenja bolesti; na objektu se mora provoditi nadziranje ASK-a, a svako uginuće ili pojavu bolesti u svinja potrebno je bez odgađanja prijaviti ovlaštenom veterinaru; ovlašteni veterinar mora pregledati svinje unutar 24 sata prije klanja, pri čemu ne smije utvrditi promjene njihova zdravstvenog stanja; klanje je potrebno najaviti ovlaštenom veterinaru najmanje 48 sati unaprijed.