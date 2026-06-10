ZASTUPNICA MOŽEMO
Jelena Miloš: HDZ bi se trebao ispričavati do kraja mandata za uvrede koje su nam izgovorene u Saboru
Saborska zastupnica Možemo Jelena Miloš, u Novom danu s Hrvojem Krešićem komentirala je kritike Vladi premijera Andreja Plenkovića iz Bruxellesa.
Ali, prije te teme, komentirala je onu aktualnu i domaću - upad USKOK-a u dom roditelja gradonačelnika Oroslavja Viktora Šimunića.
"Šokirana sam. Ne znam o čemu se radi, ali ne izgleda kao slučajnost to da je upravo gospodin Šimunić ukazivao na probleme i moguće korupcije u sportskim savezima. Bila mi je to prva asocijacija. Šokirana sam. Nisam to očekivala."
Potom se osvrnula na izvješće Europskog semestra za Hrvatsku, koje navodi više problema u upravljanju Hrvatskom, od socijalnog sustava, socijalne transfere, porezni sustav...
"Ne rade se pomaci, a troši se novac"
"Iako ljudi gledaju na te dokumente kao birokratske, ne obraća se dovoljna pažnja za njih, ali u njima su preporuke za brojna poboljšanja. Ove kritike nisu prve, već se navodilo na neadekvatne socijalne politike jer Hrvatska nema socijalne naknade koje adekvatno sprečavaju rizik od siromaštva. Ne rade se pomaci, a troši se novac iz proračuna. Upozoravala sam Vladu na takve probleme, ali u Hrvatskoj imamo generalni problem sa socijalnim naknadama. Osim što su male, ne indeksiraju se prema troškovima života. Nismo jednom vidjeli da se pred izbore dijele socijalne naknade i da se povećavaju, a nakon izbora ih više nema", kazala je pa nastavila:
"Prije izbora smo imali značajno povećanje inkluzivnog dodatka. Što se potom dogodilo? Znamo. Pitala sam ministra po tom pitanju, ali još uvijek čekam odgovor. No, nije to jedino pravo koje čeka. Vlada je uvela osobnu asistenciju za osobe s invaliditetom, ali novac koji se daje ne može platiti asistente. Imamo i pitanje dječjeg doplatka. Hrvatska bi trebala, poput drugih zemalja EU-a, imati univerzalni dječji doplatak jer je to najbolja mjera. Vlada ga je obećavala, ali ne samo da ga nije uvela, nije ga ni povećavala nakon izbora pa ga danas manje ljudi prima nego prije, primjerice, sedam godina."
Hrvatska je treća najgora u Europskoj uniji po stopi siromaštva žena koje žive same.
"Kao što sam rekla, socijalni transferi nemaju učinak na smanjenje siromaštva. Predlagali smo da se ciljaju mjere za njih, ali Vlada je to, nažalost, odbila."
Ocjena Europske komisije fokusirana je na porezni sustav, davanja i olakšice. Fokusira se na snižene stope PDV-a, što se kritizira jer ta mjera na siromašne ima mali ili nikakav učinak.
"Trebalo bi se ići na veći porez na imovinu i kapital. Hrvatska je snižavala stope PDV-a na hranu i prikazala to kao antiinflacijsku mjeru, ali to je ponovno u korist trgovačkim lancima jer se radi o otprilike tri milijarde eura za ovu godinu. Upozoravali smo cijelo vrijeme da bi trebalo jačati utjecaj Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN). Izvješće također upozorava da postoji određeni problem s tržišnim natjecanjem", istaknula je pa naglasila što bi ona napravila kao prve i brze poteze za poboljšanje situacije:
"Za obitelji s djecom bismo uveli univerzalni dječji doplatak, potom indeksaciju i rast socijalnih naknada s rastom životnih troškova, što smo pokazali na primjeru Zagreba da se može."
Može li Zagreb raditi više?
"Kad smo došli na vlast, nismo povisili cijene komunalnih usluga, vrtića, domova za starije i to je imalo ogroman učinak na velik broj ljudi. Imali smo bitnu mjeru besplatnog javnog prijevoza za mlade i starije, a pored toga imamo i čitav niz socijalnih transfera, iako je to zadaća države. Pomažemo koliko možemo i širimo to iz godine u godinu."
Na kraju, komentirala je reakciju Sandre Benčić, koja je HDZ nazvala "stokom".
"To se dogodilo nakon što se preko noći organizira sjednica s temom kandidature ustavnih sudaca pa se to prikazuje kao normalno. Reagirala je u frustraciji, koju, vjerujem, osjećaju mnogi građani. Koje se uvjerava da je normalno kad im ministar gospodarstva govori da se protiv inflacije bore receptima za kiflice, kad im ministrica zdravstva govori da liste čekanja nisu tako strašne. HDZ želi da se svi bavimo jednom riječi, a ne problemima koji frustriraju građane, kao što je inflacija, pitanje Medikola i prelijevanja novca iz javnog u privatno zdravstvo... To su problemi o kojima mi govorimo, neovisno o svim pokušajima HDZ-a. Također, čula sam iz redova vladajućih u Saboru takve uvrede prema nama da bi nam se trebali ispričavati do kraja mandata", zaključila je Jelena Miloš.
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