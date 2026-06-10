Jelena Miloš: HDZ bi se trebao ispričavati do kraja mandata za uvrede koje su nam izgovorene u Saboru

"To se dogodilo nakon što se preko noći organizira sjednica s temom kandidature ustavnih sudaca pa se to prikazuje kao normalno. Reagirala je u frustraciji, koju, vjerujem, osjećaju mnogi građani. Koje se uvjerava da je normalno kad im ministar gospodarstva govori da se protiv inflacije bore receptima za kiflice, kad im ministrica zdravstva govori da liste čekanja nisu tako strašne. HDZ želi da se svi bavimo jednom riječi, a ne problemima koji frustriraju građane, kao što je inflacija, pitanje Medikola i prelijevanja novca iz javnog u privatno zdravstvo... To su problemi o kojima mi govorimo, neovisno o svim pokušajima HDZ-a. Također, čula sam iz redova vladajućih u Saboru takve uvrede prema nama da bi nam se trebali ispričavati do kraja mandata", zaključila je Jelena Miloš.