Volkswagen Polo Young zamišljen je kao pristupačan ulazak u svijet njemačke marke. Riječ je o verziji s benzinskim motorom 1.0 snage 80 KS i ručnim mjenjačem s pet stupnjeva prijenosa, što ga čini logičnim izborom za vozače kojima ne treba velika snaga, nego jednostavan, štedljiv i praktičan automobil za gradsku i svakodnevnu vožnju.