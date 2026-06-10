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Volkswagen pokrenuo akciju za mlade vozače: Evo koji model mogu dobiti za 18.900 eura

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N1 Info
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10. lip. 2026. 10:38
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PIXABAY
PIXABAY

Volkswagen je u Italiji pokrenuo novu promotivnu kampanju namijenjenu mladim vozačima i onima koji kupuju svoj prvi automobil.

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U fokusu je Polo Young, posebna izvedba popularnog gradskog modela koja se ondje nudi po cijeni od 18.900 eura.

Volkswagen Polo Young zamišljen je kao pristupačan ulazak u svijet njemačke marke. Riječ je o verziji s benzinskim motorom 1.0 snage 80 KS i ručnim mjenjačem s pet stupnjeva prijenosa, što ga čini logičnim izborom za vozače kojima ne treba velika snaga, nego jednostavan, štedljiv i praktičan automobil za gradsku i svakodnevnu vožnju.

Redovna cijena Pola Young u Italiji iznosi 22.250 eura, no zahvaljujući doprinosu Volkswagena i prodajnih partnera uključenih u akciju, kupci mogu ostvariti bonus od 3350 eura. Tako se dolazi do promotivne cijene od 18.900 eura.

Polo za mlade vozače

Iako je riječ o početnoj i promotivnoj verziji, Polo Young ne dolazi ogoljen. Serijski se nude 15-colni aluminijski naplatci, zatamnjena stražnja stakla, stražnji parkirni senzori i bežični App-Connect, koji omogućuje korištenje Android Auta i Apple CarPlaya bez kabela, prenosi tportal.

U opremi su i ručni klima-uređaj, digitalna instrumentna ploča Digital Cockpit od osam inča, infotainment sustav Composition sa središnjim zaslonom od osam inča, bežično punjenje pametnog telefona, DAB+ digitalni radio te priprema za online usluge VW Connect i VW Connect Plus.

Sigurnosna oprema već u seriji

Volkswagen je u ovoj izvedbi naglasak stavio i na sigurnost. Polo Young serijski ima prednje, bočne, zračne zavjese i središnji zračni jastuk, LED prednja i stražnja svjetla, sustav prepoznavanja umora vozača, Front Assist s automatskim kočenjem u gradu, Emergency Brake te prepoznavanje pješaka i biciklista.

Tu su i Lane Assist za zadržavanje vozila u prometnoj traci, limitator brzine, svjetla s funkcijom Coming & Leaving Home i senzorom sumraka te višenamjenski upravljač.

Volkswagen u talijanskoj kampanji ovaj model promovira sloganom 'Početak tvoje Volkswagen ere'. Simbolično, dok se s jedne strane Polo Young nudi kao ulazni model za nove i mlade vozače, s druge strane završava jedna druga priča - proizveden je posljednji Volkswagen Polo GTI.

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italija volkswagen vozači

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