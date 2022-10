Predsjednica Udruge potrošača: 53 posto ljudi u svijetu preskače jedan obrok

Podijeli:







Izvor: N1

Predsjednica Hrvatske udruge za zaštitu potrošača Ana Knežević govorila je u Newsroomu o zamrzavanju cijena artikala te projektu tajnih kupaca.

“Mi projektom tajnog kupca pratimo listu proizvoda koju je odredilo Ministarstvo gospodarstva, na tim su listama i proizvodi koje je Vlada zamrznula”, rekla je Knežević te dodala: “Mislimo da je neopravdano poskupljenje ulja koje je drastično poskupjelo, to je napravljeno prema povećanju cijena energenata od prošle godine”.

Navodi da se žale i proizvođači i trgovci, no uvijek najviše nastradaju potrošači.

“Mi smo još za prve mjere smanjenja PDV-a rekli da su promašene. Iz Vlade su rekli da će u proračunu biti pet milijardi manje, a nitko to nije vidio. Cijene su otišle gore, a potrošači su bili revoltirani”, rekla je.

Tih pet milijardi moglo se, kaže, upotrijebiti za subvenciju proizvođača i trgovaca, mora se voditi računa kolika je kupovna moć naših građana. Hrvatska ima zaposlenih 700 tisuća ljudi s plaćama šest tisuća kuna, pa i manje.

“Neminovno je da se ljudi moraju odreći nečega, dolazi zima, znamo da ljudi moraju platiti režije”, rekla je.

“Ljudi kupuju puno manje”

“Svjetska istraživanja pokazuju da ljudi manje kupuju, 80 posto manje ljudi je reklo da manje izdvaja novca za kupovinu hrane, dok je čak 53 posto ljudi na globalnoj razini reklo da preskače jedan obrok u danu”, navodi.

Prema tome, situacija nije nimalo obečavajuća, kaže. “Ne vidi se kraja rastu cijena, ove su mjere na tri mjeseca, no dok vlada razmišlja, razmišljanje je trajni glagol, treba nešto konkretno napraviti”, kaže.

Knežević kaže da udruga u projektu tajni kupci prati 40 artikala, a u to bi se trebalo uključiti i povrće i voće, riža te mliječni proizvodi.

“Ovo što mi pratimo nije pokazalo značajne prekršaje, no, postoje oni koji nisu baš najbolje izračunali tečaj, mi smo to sve prijavili, ali nema prevelikih problema”, rekla je.

“Kupci će se teško snaći”

Navodi da u prosincu slijedi ponovno sezonsko sniženje. “U tome će se kupci teško snaći bit će napisane četiri cifre. U kunama, eurima, i naznačeni popusti uz to. Posebno će se teško snaći jer je u pitanju mali font”, rekla je.

“Najčešće upozorenje na našem telefonu u udruzi je to da u trgovinama nema svinjskog vrata. Proizvođači kažu da im se to ne isplati, trgovci pak kažu da je u pitanju mala razlika u cijeni, no ministarstvo mora vidjeti što će s time.

“Ne mogu ni proizvođači raditi sve na svoju štetu, niti trgovci na svoju, to mora Vlada urediti”, zaključila je.

