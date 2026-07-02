Predstavljen natječaj za djecu i edukativna slikovnica koju potpisuje Domagoj Jakopović Ribafish

„Projekt Sretno more od samog je početka usmjeren na stvaranje konkretnih i mjerljivih promjena. U nešto više od godinu dana proveli smo šest akcija čišćenja obale i podmorja, uklonili sedam i pol tona otpada te kroz edukativne aktivnosti i predstavu došli do više od 1.200 djece. Posebno nas veseli što je projekt prerastao akcije čišćenja i postao platforma koja spaja zaštitu okoliša, edukaciju i lokalnu zajednicu. Vjerujemo da upravo na taj način možemo dugoročno potaknuti odgovorniji odnos prema moru i okolišu“, izjavio je Mislav Galler, član Uprave i glavni komercijalni direktor Telemacha.