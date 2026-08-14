U PITANJU 400 LJUDI
Pretres Ministarstva zdravstva zbog ilegalne klinike za potpomognutu oplodnju u BiH
Posebno tužiteljstvo za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala u Federaciji BiH (POSKOK) pretreslo je ministarstvo zdravstva u sklopu istrage nelegalne klinike za medicinski potpomognutu oplodnju, čije je zatvaranje prošle godine brojne pacijente ostavilo bez odgovora o sudbini pohranjenih embrija.
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Po priopćenju POSKOK-a, istražitelji Federalne uprave policije su pretresli prostorije te izuzeli dokumentaciju i elektroničke uređaje federalnog ministra zdravstva kojega vodi Nediljko Rimac (HDZ 1990.). Nitko zasad nije uhićen niti priveden, naveli su iz tužiteljstva.
Slučaj se odnosi na poslovanje privatne klinike Northwestern Medical Center, koja je krajem 2024. preuzela raniju polikliniku New Life. Kao osnivač nove kompanije navodio se američki državljanin sirijskog podrijetla Mohammad Jalal Khamis. Klinika je u listopadu 2025. bez ikakve najave prestala raditi, a pacijenti tvrde da od tada nemaju nikakvu informaciju o sudbini pohranjenih embrija i drugog biološkog materijala.
U međuvremenu je federalno ministarstvo zdravstva priopćilo da Northwestern Medical Center nije imao njegovu dozvolu za provođenje postupaka biomedicinski potpomognute oplodnje. Unatoč tome, u prostorijama klinike su pohranjeni embriji, jajne stanice, spermiji i drugi reproduktivni materijal više od 400 ljudi.
Pacijenti su postupke i čuvanje materijala plaćali, a nakon zatvaranja klinike mjesecima nisu mogli do svojih embrija niti ih prebaciti u drugu ustanovu kako bi nastavili liječenje. Dio njih javno je prosvjedovao upozoravajući da vrijeme za nastavak postupaka potpomognute oplodnje istječe, dok su se institucije međusobno sporile oko toga tko je dužan preuzeti i čuvati materijal.
POSKOK sada provjerava okolnosti cijelog slučaja, uključujući postupanje federalnog ministarstva zdravstva i drugih nadležnih institucija. Ključno je pitanje kako je ustanova bez potrebnih dozvola mogla obavljati poslove povezane s medicinski potpomognutom oplodnjom te kako je nakon njezina zatvaranja stotine pacijenata ostalo bez mogućnosti raspolaganja embrijima i drugim biološkim materijalom koji su povjerili klinici.
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