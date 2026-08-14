Pretres Ministarstva zdravstva zbog ilegalne klinike za potpomognutu oplodnju u BiH

Pacijenti su postupke i čuvanje materijala plaćali, a nakon zatvaranja klinike mjesecima nisu mogli do svojih embrija niti ih prebaciti u drugu ustanovu kako bi nastavili liječenje. Dio njih javno je prosvjedovao upozoravajući da vrijeme za nastavak postupaka potpomognute oplodnje istječe, dok su se institucije međusobno sporile oko toga tko je dužan preuzeti i čuvati materijal.