Prepoznajete li borca s afrofrizurom na ovoj staroj slici? Bio je svjetski prvak, danas je lider umirovljenika

Milivoja Špiku hrvatska javnost danas poznaje kao predsjednika stranke Blok umirovljenici zajedno (BUZ) i predvodnika niza umirovljeničkih prosvjeda.

Šezdesetšetogodišnji Špika bio je i saborski zastupnik, dogradonačelnik Trogira i predsjednik tamošnjeg Gradskog vijeća.

No, domaća javnost manje zna za njegovu bogatu sportsku karijeru prije one političke. Milivoj Špika je, naime, od sredine 70-ih do sredine 80-ih godina prošloga stoljeća bio državni, europski i svjetski prvak u full contactu, odnosno free fightingu, u to vrijeme jednoj od najpopularnijih borilačkih disciplina. Špika je ovih dana na Facebooku podijelio uspomenu na svoje slavne borilačke dane.

U Hong Kongu 1982. postao svjetski prvak

“Lijepo je podsjetiti se dana kada smo bili nešto mlađi. I sada, nakon 43 godine, sve je u sjećanju kao da je bilo jučer. A i afrofrizura je nekako drugačije izgledala od današnjih sijedih vlasi”, napisao je Špika podielivši uspomenu na Facebooku s desetak fotografija koje je prvi puta objavio na društvneim mrežama prije šest godina.

“Prvi puta objavljujem fotografije sa Svjetskog prvenstva u Free fightingu koje je održano prije 37 godina (1982.) u Hong Kongu u organizaciji ICMAF (International chinese martial art federation). Nakon već osvojenih titula državnog i europskog prvaka, u Hong Kongu sam došao i do najviše stepenice, prvog mjesta na Svjetskom prvenstvu u Free fightingu u srednjoj kategoriji (do 72 kilograma, nap.a.). Na fotkama je tadašnja reprezentacija Jugoslavije na kojima će, vjerujem, mnogi od vas uz ostale prepoznati Vjekoslava Šafranića koji je također u svojoj kategorijiu tada osvojio prvo mjesto”, napisao je.

Na tom je Svjetskom prvenstvu sve svoje protivnike nokautirao ili rušio barem jednom.

“U cijeloj karijeri imao sam samo dva poraza”

“Desetak godina bavio sam se free fightingom i bio državni, europski i svjetski prvak. U cijeloj karijeri imao sam samo dva poraza”, rekao nam je u kratkom telefonskom razgovoru.

No, oba poraza, kaže, treba staviti pod navodnike.

“Jednom sam bio diskvalificiran, na prvenstvu Europe 1981. u Dublinu. Iako sam nokautirao ondašnjeg aktualnog prvaka svijeta, nakon pet minuta vijećanja su me diskvalificirali. A na prvenstvu Europe 1985. godine u finalu sa izgubio za jedan poen. Na tom prvenstvu sve ostale protvinike sam nokautirao, a u finalu sam izgubio na bodove. Osim te dvije, sve ostale borbe u karijeri sam dobio”, kazao nam je Špika.

