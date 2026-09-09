Zastupnica Benčić (Možemo!) izjavila je u utorak da je na saborskom Predsjedništvu odbijen prijedlog Kluba Možemo da se Sabor izjasni da Srbija ne može pregovarati o ulasku u EU dok se vlast u njoj ne smijeni. Ustvrdila je i kako je predsjednik Sabora odbio da se kao Sabor jasno i konsenzualno izjasne da Aleksandar Vučić i njegova Vlada ne mogu biti subjekt u pregovorima o ulasku u EU jer su pokopali ratnog zločinca uz počasti i negirali genocid.