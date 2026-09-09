Oglas

"JEFTINO POLITIKANSTVO"

Prijedlozi Benčić odbijeni jer nisu bili pripremljeni, a ne iz političkih razloga: "Obmanula je javnost"

author
Hina
|
09. ruj. 2026. 14:15
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
Sandra Benčić N1
N1

Prijedlozi koje je na saborskom Predsjedništvu iznijela zastupnica Sandra Benčić (Možemo), a tiču se otpada u Gospiću i Srbije, nisu odbijeni iz političkih razloga, nego jer nisu bili adekvatno pripremljeni, poručio je u srijedu Ured predsjednika Hrvatskog sabora.

Oglas

"Nakon sjednice Predsjedništva, zastupnica Benčić obmanula je hrvatsku javnost i kazala da su njeni prijedlozi odbijeni iz političkih razloga, radi se o neistini, jeftinom politikantstvu i namjernom zavaravanju javnosti", naglasio je Ured.

Naveo je da je Benčić zatražila da Predsjedništvo Sabora donese zaključak kojim obvezuje hrvatsku Vladu da izvijesti o sanaciji otpada u Gospiću te da se Hrvatski sabor očituje o prekidu pregovora Srbije s EU, ali i naglasio da su oba prijedloga bila izrečena usmeno, bez ikakvog poslovničkog utemeljenja i bez pisanih obrazloženja potrebnih da se točke uvrste u dnevni red.

Stoga je predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković odbio te prijedloge jer nije postojala proceduralna mogućnost da se oni rasprave na plenarnoj sjednici, navodi Ured i proziva Benčić da je nakon sjednice obmanula hrvatsku javnost i kazala da su njeni prijedlozi odbijeni iz političkih razloga.

"Radi se o neistini, jeftinom politikantstvu i namjernom zavaravanju javnosti. Njeni prijedlozi odbijeni su jer nisu bili adekvatno pripremljeni, niti u skladu s Poslovnikom", podcrtava Ured.

Jandrokovićevi stavovi jasno su izneseni

Poručuje i da su stavovi predsjednika Jandrokovića o aktualnoj situaciji u Srbiji i pokopu ratnog zločinca Ratka Mladića jasno izneseni na jučerašnjoj tiskovnoj konferenciji. "Iz riječi predsjednika Hrvatskoga sabora potpuno je razvidno da Srbija ne samo da ne može završiti pristupne pregovore o članstvu u Europskoj uniji, nego je postala europski sigurnosni problem i ugroza za stabilnost jugoistočne Europe", poručio je Ured predsjednika Sabora.

Zastupnica Benčić (Možemo!) izjavila je u utorak da je na saborskom Predsjedništvu odbijen prijedlog Kluba Možemo da se Sabor izjasni da Srbija ne može pregovarati o ulasku u EU dok se vlast u njoj ne smijeni. Ustvrdila je i kako je predsjednik Sabora odbio da se kao Sabor jasno i konsenzualno izjasne da Aleksandar Vučić i njegova Vlada ne mogu biti subjekt u pregovorima o ulasku u EU jer su pokopali ratnog zločinca uz počasti i negirali genocid.

"Zašto to nije htio staviti na raspravu? Pretpostavljam zato jer njegov šef nije spreman tražiti suspenziju pregovora", navela je Benčić.

Teme
gordan jandroković ratko mladić sandra benčić srbija

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ