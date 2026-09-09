"JEFTINO POLITIKANSTVO"
Prijedlozi Benčić odbijeni jer nisu bili pripremljeni, a ne iz političkih razloga: "Obmanula je javnost"
Prijedlozi koje je na saborskom Predsjedništvu iznijela zastupnica Sandra Benčić (Možemo), a tiču se otpada u Gospiću i Srbije, nisu odbijeni iz političkih razloga, nego jer nisu bili adekvatno pripremljeni, poručio je u srijedu Ured predsjednika Hrvatskog sabora.
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"Nakon sjednice Predsjedništva, zastupnica Benčić obmanula je hrvatsku javnost i kazala da su njeni prijedlozi odbijeni iz političkih razloga, radi se o neistini, jeftinom politikantstvu i namjernom zavaravanju javnosti", naglasio je Ured.
Naveo je da je Benčić zatražila da Predsjedništvo Sabora donese zaključak kojim obvezuje hrvatsku Vladu da izvijesti o sanaciji otpada u Gospiću te da se Hrvatski sabor očituje o prekidu pregovora Srbije s EU, ali i naglasio da su oba prijedloga bila izrečena usmeno, bez ikakvog poslovničkog utemeljenja i bez pisanih obrazloženja potrebnih da se točke uvrste u dnevni red.
Stoga je predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković odbio te prijedloge jer nije postojala proceduralna mogućnost da se oni rasprave na plenarnoj sjednici, navodi Ured i proziva Benčić da je nakon sjednice obmanula hrvatsku javnost i kazala da su njeni prijedlozi odbijeni iz političkih razloga.
"Radi se o neistini, jeftinom politikantstvu i namjernom zavaravanju javnosti. Njeni prijedlozi odbijeni su jer nisu bili adekvatno pripremljeni, niti u skladu s Poslovnikom", podcrtava Ured.
Jandrokovićevi stavovi jasno su izneseni
Poručuje i da su stavovi predsjednika Jandrokovića o aktualnoj situaciji u Srbiji i pokopu ratnog zločinca Ratka Mladića jasno izneseni na jučerašnjoj tiskovnoj konferenciji. "Iz riječi predsjednika Hrvatskoga sabora potpuno je razvidno da Srbija ne samo da ne može završiti pristupne pregovore o članstvu u Europskoj uniji, nego je postala europski sigurnosni problem i ugroza za stabilnost jugoistočne Europe", poručio je Ured predsjednika Sabora.
Zastupnica Benčić (Možemo!) izjavila je u utorak da je na saborskom Predsjedništvu odbijen prijedlog Kluba Možemo da se Sabor izjasni da Srbija ne može pregovarati o ulasku u EU dok se vlast u njoj ne smijeni. Ustvrdila je i kako je predsjednik Sabora odbio da se kao Sabor jasno i konsenzualno izjasne da Aleksandar Vučić i njegova Vlada ne mogu biti subjekt u pregovorima o ulasku u EU jer su pokopali ratnog zločinca uz počasti i negirali genocid.
"Zašto to nije htio staviti na raspravu? Pretpostavljam zato jer njegov šef nije spreman tražiti suspenziju pregovora", navela je Benčić.
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