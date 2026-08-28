Jandroković osudio izraze sućuti zbog smrti Ratka Mladića: Ideja o "srpskom svetu" i dalje je živa

"Čovjek se pita znači li sućut Andrije Mandića ujedno i nijekanje svih onih okrutnih nedjela i zločina koji su se događali pod Mladićevim zapovjedništvom u Hrvatskoj i genocida u Srebrenici? Odgovor se nameće sam po sebi. No, što se Andrije Mandića tiče to nas ne treba iznenaditi. Uklapa se to u retoriku i djelovanje toga čovjeka koji vlastite političke aktivnosti i nastupe vrlo često usko koordinira s beogradskim političkim krugom. Čovjeka koji je, potpuno opravdano, već više od dvije godine persona non grata u Hrvatskoj", dodaje se u Jandrokovićevoj reakciji.