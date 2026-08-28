PORUKA MANDIĆU
Jandroković osudio izraze sućuti zbog smrti Ratka Mladića: Ideja o "srpskom svetu" i dalje je živa
Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković osudio je izraze sućuti predsjednika crnogorskog parlamenta Andrije Mandića povodom smrti ratnog zločinca Ratka Mladića, naglasivši kako je to samo još jedna potvrda da je ideja o "srpskom svetu" i dalje živa.
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"Krajnje su neprimjereni i za svaku osudu izrazi sućuti koje je povodom smrti osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića u javnoj objavi uputio predsjednik Skupštine Crne Gore. O tome nema ni trunke dvojbe. Kada takvo što objavi izabrani čelnik najvišeg zakonodavnog tijela države koja želi biti dijelom Europske unije, to je jasan pokazatelj kakva načela i politike promiče", navodi se u priopćenju predsjednika Hrvatskog sabora.
Jandroković u priopćenju naglašava da je to "u potpunom raskoraku s vrijednostima koje zagovara Europska unija i cijeli civilizirani svijet" te da je "jasno da Crna Gora ne može računati na hrvatsku potporu njezinom ulasku u Europsku uniju dok god čelnici crnogorskih institucija daju takve i slične izjave".
Bivši zapovjednik vojske bosanskih Srba Ratko Mladić, koji je u Hagu pravomoćno osuđen za genocid u Srebrenici i druge najteže ratne zločine počinjene tijekom rata u BiH, umro je u četvrtak.
Mandić je na X-u objavio da je Darku Mladiću u svoje ime i u ime NSD-a uputio sućut "povodom smrti njegovog oca, generala Ratka Mladića".
"Čovjek se pita znači li sućut Andrije Mandića ujedno i nijekanje svih onih okrutnih nedjela i zločina koji su se događali pod Mladićevim zapovjedništvom u Hrvatskoj i genocida u Srebrenici? Odgovor se nameće sam po sebi. No, što se Andrije Mandića tiče to nas ne treba iznenaditi. Uklapa se to u retoriku i djelovanje toga čovjeka koji vlastite političke aktivnosti i nastupe vrlo često usko koordinira s beogradskim političkim krugom. Čovjeka koji je, potpuno opravdano, već više od dvije godine persona non grata u Hrvatskoj", dodaje se u Jandrokovićevoj reakciji.
Jandroković nastavlja kako je ovo još jedna potvrda da "ideja o takozvanom "srpskom svijetu" itekako živi u našemu okruženju, jednako kao i žal za "Velikom Srbijom"".
"To je očito, kako u agresivnoj srpskoj političkoj retorici i povijesnom revizionizmu, tako i u drugim, puno konkretnijim institucionalnim odlukama i aktivnostima", zaključuje se u priopćenju.
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