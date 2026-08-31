Troskot pozvao na proglašenje izvanrednog stanja u Karlovcu zbog vodoopskrbe

"Da su vodospreme bile odgovarajuće napunjene, sustav ne bi u tako kratkom roku ostao bez vode. Objašnjenje da je za sve kriv isključivo nestanak električne energije nije dovoljno. Ključno je pitanje zašto su vodospreme bile prazne i tko je za to odgovoran", dodao je Troskot na tiskovnoj konferenciji koju je održao s povjerenicom Mosta za Karlovačku županiju Nikolinom Bišćan.