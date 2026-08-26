Pripuzova firma se javila za sanaciju otpada? Ministrica: Ako je netko nešto skrivio, to će utvrditi istražna tijela

Na natječaj za prvu fazu sanacije nezakonito odloženog otpada u Gospiću pristigle četiri ponude od dvije firme, a ministrica je odmah na početku komentirala informacije do kojih je došao portal Index da je među ponuditeljima CE-ZA-R, tvrtka iz C.I.O.S. grupe koju kontrolira Petar Pripuz, a koja je ranije poslovala s tvrtkom povezanom s Josipom i Monikom Šincek, a koje istražitelji smatraju ključnim osobama u sustavu zbog kojeg su deseci tisuća tona otpada završili na nezakonitim odlagalištima u Hrvatskoj