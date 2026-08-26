opasan otpad u gospiću
Pripuzova firma se javila za sanaciju otpada? Ministrica: Ako je netko nešto skrivio, to će utvrditi istražna tijela
Ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković bila je gošća Novog dana kod Nine Kljenak gdje je govorila o sanaciji nezakonito odloženog otpada u Gospiću, natječaju za prvu fazu sanacije te tvrtkama koje su se na njega javile.
Na natječaj za prvu fazu sanacije nezakonito odloženog otpada u Gospiću pristigle četiri ponude od dvije firme, a ministrica je odmah na početku komentirala informacije do kojih je došao portal Index da je među ponuditeljima CE-ZA-R, tvrtka iz C.I.O.S. grupe koju kontrolira Petar Pripuz, a koja je ranije poslovala s tvrtkom povezanom s Josipom i Monikom Šincek, a koje istražitelji smatraju ključnim osobama u sustavu zbog kojeg su deseci tisuća tona otpada završili na nezakonitim odlagalištima u Hrvatskoj
"Napravit ćemo najbrže što možemo"
"Idemo redom. Ja gledam na to točno kako govori zakon. Tu se provodi istražni proces i sve dodatne potrebne analize i ispitivanja. Zadaća Ministarstva, koju smo preuzeli jer možemo vjerojatno najbrže to napraviti, jest sanirati lokaciju i potpuno je obnoviti. To smo obećali unatoč svim preprekama i svoj toj buci.
Mi ćemo to napraviti najbrže što možemo. Mi smo objavili postupak i oni koji imaju prepreke za javiti se na natječaj, kroz postupak javne nabave to i vide. Ako je netko nešto skrivio, to će utvrditi istražna tijela", rekla je ministrica.
Dodala je da će država napraviti sve da smanji štetu za RH i naplatiti sve što se može naplatiti od onih koji su za ovo odgovorni.
Otvaranje ponuda u petak
Vučković je otkrila i da 28. kolovoza planiraju otvoriti ponude i za privremeno prikrivanje otpada. Objasnila je kako će funkcionirati taj postupak.
"Važno je reći da zabrinutost građana nikada ne treba odbacivati. Treba pokušati odgovoriti na sva pitanja. Način na koji je napravljeno tehničko rješenje od strane stručnjaka za privremeno prikrivanje neće usporiti trajnu sanaciju.
Riječ je o mjerama kojima će se ograničiti prodor oborinskih voda kroz otpad i smanjiti mogućnost nastanaka procjednih voda", kaže.
Sanacija opasnog otpada
Odgovorila je i na pitanje kako bi sanacija opasnog otpada trebala izgledati i koje tvrtke mogu odraditi taj posao.
"Po propisima je dozvoljen uvoz opasnog otpada, uz prethodno odobrenje ministarstva, samo ako postoji postrojenje koje ga može obrađivati. U ovim slučajevima nije bilo dozvole za uvoz i zato je to predmet istrage", rekla je i nastavila;
"Ovaj opasni otpad ne možemo zbrinuti u Hrvatskoj jer nije za obradu, on mora ići ili na odlagalište ili u energent. Smatramo da je potrebna kombinacija - da je potrebno uključiti i odlagališta i spalionice i obradu i razdvajanje pogotovo kad govorimo o zakopanom otpadu", kaže ministrica i dodaje da u tom poslu mogu sudjelovati i hrvatske tvrtke.
"Nije Hrvatska jedina žrtva u takvim slučajevima"
Osvrnula se i na problem ilegalne trgovine otpadom u Europi.
"Ja mislim da to nije isključivo problem Gospića. Mi smo izmijenili plan gospodarenja otpadom i definirali nove lokacije onečišćene otpadom za koje mi prihvaćamo obaveze sanacije.
Nije Hrvatska jedina koja je bila žrtva u takvim slučajevima. I druge zemlje Europe imaju iste probleme. To naravno ne umanjuje našu odgovornost da smanjimo svaku takvu mogućnost i mislim da se dokazuje da tijela to rade odgovorno."
Najavljeni prosvjed
Za kraj je komentirala najavljeni prosvjed te odgovorila na pitanje razumije li frustraciju građana.
"Ja sam isto građanin, ja to razumijem. Što se tiče prebacivanja odgovornosti, meni se spočitavalo što citiram zakon.
Mislim da mi nitko ne može oduzeti to pravo citiranja zakona. Ako zakon nije dobar, onda moramo raditi na njegovoj izmjeni. Nije moje kršiti zakon, nije moje bojati se citirati zakon. Moje je započeti radnje na njegovim izmjenama ako on nije dobar. O našoj transparentnosti govori i činjenica da su njegove izmjene već bile dva puta na savjetovanjima", zaključila je ministrica.
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