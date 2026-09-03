Troskot: Pronašli smo novi opasan otpad u Lici, zbog Plenkovića sami obavljamo posao institucija

Imali smo jednu od najkvalitetnijih pitkih voda na svijetu, a izdajnička vlada s premijerom Andrejom Plenkovićem uspjela je zagaditi njezine najveće zalihe u Europi, na potezu od Like do Dubrovnika. Upravo lički bazen je strateška zaliha vode koja je ugrožena, poručio je Troskot i dodao da je veleizdajništvo dokazano u nekoliko navrata. Opasni otpad je u nekoliko navrata tamo istovaren uz pomoć Vlade i zakona koje je donijela, uz prisutnost i sudjelovanje institucija, ustvrdio je.