Priveden splitski umjetnik, sumnjaju da je silovao 19-godišnjakinju

14. tra. 2026. 16:41
Policija je privela splitskog umjetnika srednje generacije zbog sumnje da je počinio bludne radnje i silovanje djevojke koja je tek napunila 19 godina.

Sumnjiče ga da je oštećenu neprilično dodirivao dok ju je učio crtanju, i to je navodno trajalo od 2023. godine.

Teže kazneno djelo se navodno dogodilo početkom godine kada ju je nagovorio da se skine kako bi naslikao njezin akt.

Uz kaznenu prijavu osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku te mu slijedi ispitivanje u Državnom odvjetništvu, piše Dalmatinski portal. Najvjerojatnije će se tražiti istražni zatvor o čemu će odlučiti sudac istrage.

PROČITAJTE JOŠ

