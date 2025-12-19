Problemi hrvatskih obrtnika: "Fiskalizacija nam stiže na vrata. Puno toga mijenja, teret je velik"

"Recimo, jedna od namjera zakonodavaca, s čim se čak slažemo, jest da ne možete izvaditi radnu dozvolu u jednoj županiji pa slati radnika u drugu. Neki to zloupotrebljavaju. Ali s druge strane, mi smo se jako zalagali za to da se to ne može postaviti kao pravilo za sve branše. Nama je u ugostiteljstvu i građevini izuzetno važno da se djelatnici mogu seliti po županijama. Građevina je deficitarno zanimanje u svih županijama. Na tome smo inzistirali, to smo i dobili", kaže Mostarčić.