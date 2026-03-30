STEVO ĐURAŠKOVIĆ
Profesor za N1: Jesu li neoliberali utrli put radikalnoj desnici?
Profesor s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu Stevo Đurašković gostovao je u Studiju uživo kod našeg Hrvoja Krešića, gdje je komentirao svoj znanstveni članak "Županovljena neželjena djeca: ideološko približavanje neoliberala i kršćanske radikalne desnice u Hrvatskoj".
Spomenuti znanstveni rad već je po objavljivanju podigao nešto prašine u akademskom javnom prostoru. Josip Županov, objasnio je, bio je jedan od najvažnijih hrvatskih sociologa druge polovice 20. stoljeća koji je postao poznat po svojoj teoriji egalitarnog sindroma.
On je tu teoriju razvio proučavajući društveno ekonomske procese kasnog samoupravljanja u socijalističkoj Jugoslaviji, iz čega je izveo teoriju da je dugoročna prepreka i u samoupravnom socijalizmu egalitarni sindrom kod Hrvata. Njega je definirao kao sklonost Hrvata tzv. državnom kapitalizmu, socijalnoj državi blagostanja - stalnom zaposlenju, mirovinskom i zdravstvenom osiguranju te jednoj vrsti antipoduzetničke klime, u kojoj Hrvati smatraju svakog poduzetnika kao lopova.
"Tu je i sklonost koju je Županov povezao sa seljačkim društvom, u kojem nitko ne smije po svom poslovno materijalnom uspjehu previše odskakati. S tom je teorijom objašnjavao da jedan od razloga tranzicijskog neuspjeha, uz autoritarnu vlast HDZ-a i pljačku u pretvorbi ta nedovoljna poduzetnost Hrvata", objasnio je.
Ta je teorija, dodao je, postupno ulazila u politički mainstream. "Prvo su je, 2000.-ih prelaskom Tuđmana preuzeli liberalni političari ekonomske orijentacije, ali i HDZ-ovi tehnokrati i tehno menadžeri. Prije svega, ljudi koji su uvodili stabilizacijski program kune. Tih se godina nametnuo narativ da je uz klijentelizam, korupciju i pljačku, jedan od problema hrvatske tranzicije, je taj hrvatski egalitarni sindrom, protukapitalizam svakodnevnog Hrvata koji je inertan, nepoduzetan, ali koji je, što je važnije, pričvršćen da traži stalan posao sa stalnim državnim zdravstvenim i mirovinskim osiguranjem", rekao je.
Pojasnio je da je poanta članka da je izbijanje krize 2008. godine koreliralo s pojavom nove radikalne desnice. "Ona se okupila oko Centra za obnovu kulture, gdje su glavni čimbenici bili, i osnovali su ga Stjepo Bartulica i Vice Batarelo, vođa ultrakonzervativne religijske udruge Vigilare, Oni su, kao ljudi koji su školovani u Americi i Australiji, školovani na ovoj zasadi američkog neokonzervatizma također preuzeli tu teoriju egalitarnog sindroma", rekao je.
Krug radikalne desnice okupljenih oko Bartulice i Batarela, školovanih na toj američkoj tradiciji, su u svojoj ideologiji, kaže, preuzeli te pojmove Županovljevog egalitarnog sindroma. "Vi na desnici obično imate ovo da su djeca komunizma i bivši komunisti zarobili Hrvatsku, desni master narativ je bio dugo vremena da sve teškoće hrvatske tranzicije počivaju na teškoćama iz komunizma. Oni su prvi koji su na desno formulirali da nisu problem damo te komunističke elite koje su navodno preživjele i sad vladaju hrvatskom kulturom i ekonomijom, već su i obični Hrvati, među tome i njihovi sljedbenici, pobožni i tradicionalni, također razmaženi tom komunističkom državom blagostanja koja je postojala od 1945. do 1990. Moramo izvršiti jednu duhovnu revoluciju na svim poljima. Ne samo da se borimo protiv LGBT-a i antropološke revolucije koja nam navodno dolazi iz Bruxellesa i naših pokvarenih elita, nego ljude moramo uputiti da ekonomski budu samostalniji, odgovorniji i da ne traže od države, ako je moguće, ništa. Sve bi trebalo biti privatizirano kako bi država s jedne strane uzimala što manje poreze, čime se država svodi samo na policijski pendrek, to više novaca ostaje građanima, a onda trebaju kanalizirati kroz svoju poduzetničku energiju"", rekao je.
Problem neoliberalnih ideja, kaže, kad ih pogledate je u tome što oni imaju u sebi jednu kontradikciju, jer na kraju ispadne kao ideja mikropoduzetnika. "Jedan očiti primjer je Dario Zurovec, koji je nedavno gostovao na radiju, pa je odgovarajući na pitanje ima li ambicija biti zagrebački župan, govorio je o projektima. Ali, isto taj Zurovec je govorio da mu je namjera da se smanje porezna opterećena, parafraziram, za vlasnike kafića, frizere i obrte koji uređuju nokte. Čovjek nije spomenuo ni šustera, niti nekog mikropoduzetnika koji se bavi nekim metalnim poslom", rekao je i dodao da neoliberalna ideja puno duguje ideji Margaret Thatcher.
Govoreći na koncu o hrvatskim poslodavcima, rekao je: "Prema nekim radovima nekim mlađih ekonomista, pokazuju da i imamo problem krnjavih poslodavaca koji su komparativno jako znanjem i sposobnošću deficitarni u odnosu na svoje parnjake, ne samo u istočnoeruropskim zemljama, nego i prema zapadnim zemljama", zaključio je.
