VATROGASCI NA TERENU

Prometna nesreća na A6: Šleper probio ogradu kraj Delnica

N1 Info
19. pro. 2025. 14:20
Zbog prometne nesreće na autocesti A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Ravna Gora i Delnice, na 33. km u smjeru Rijeke, vozi se jednim trakom usporeno, napisali su na HAK-u

Kamion je probio zaštitnu ogradu na autocesti A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Ravna Gora i Delnice, potvrdili su iz policije za 24sata. Još se ne zna ima li ozlijeđenih, ni koji je točni uzrok nesreće.

Na terenu su vatrogasci.

"Puno vatrogasaca je na terenu, kamion je skrenuo s ceste i zabio se u ogradu. Nema prevelikog zastoja, puštaju promet po jednoj traci" rekla je čitateljica.

Zbog prometne nesreće na autocesti A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Ravna Gora i Delnice, na 33. km u smjeru Rijeke, vozi se jednim trakom usporeno - napisali su na HAK-u.

