Izvijestila policija
U požaru obiteljske kuće preminuo 44-godišnjak
U požaru obiteljske kuće koji se dogodio u četvrtak oko 22,40 sati u Markovcu Našičkom smrtno je stradao 44-godišnjak, izvjestila je u petak osječko-baranjska policija.
Operativno dežurstvo policijske postaje Našice je u petak oko 22.42 sati zaprimilo dojavu da je u Markovcu Našičkom došlo do požara na obiteljskoj kući.
Nakon što su požar ugasili vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe Našice iz kuće su iznijeli 44-godišnjaka u besvjesnom stanju.
Liječnički tim Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije ubrzo je došao na požarište i pokušao spasiti 44-godišnju osobu koja je međutim ubrzo preminula.
Tijekom požara u kući se nalazio još jedan ukućanin star 42 godine koji nije ozlijeđen.
Očevid je u tijeku, a tijelo je po nalogu Županijskog državnog odvjetništva u Osijeku prevezeno u Klinički bolnički centar Osijek, gdje će biti obavljena obdukcija, poručuju iz policije.
