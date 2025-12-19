Oglas

Izvijestila policija

U požaru obiteljske kuće preminuo 44-godišnjak

author
Hina
|
19. pro. 2025. 13:03
policija-noć (PU SD)
PU splitsko-dalmatinska/ilustracija

U požaru obiteljske kuće koji se dogodio u četvrtak oko 22,40 sati u Markovcu Našičkom smrtno je stradao 44-godišnjak, izvjestila je u petak osječko-baranjska policija.

Operativno dežurstvo policijske postaje Našice je u petak oko 22.42 sati zaprimilo dojavu da je u Markovcu Našičkom došlo do požara na obiteljskoj kući.

Nakon što su požar ugasili vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe Našice iz kuće su iznijeli 44-godišnjaka u besvjesnom stanju.

Liječnički tim Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije ubrzo je došao na požarište i pokušao spasiti 44-godišnju osobu koja je međutim ubrzo preminula.

Tijekom požara u kući se nalazio još jedan ukućanin star 42 godine koji nije ozlijeđen.

Očevid je u tijeku, a tijelo je po nalogu Županijskog državnog odvjetništva u Osijeku prevezeno u Klinički bolnički centar Osijek, gdje će biti obavljena obdukcija, poručuju iz policije.

Teme
policija požar smrt muškarca

