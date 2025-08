Prosvjed Splićana: "Tko je brodu s azbestom dozvolio da uđe u Hrvatsku?

Organizator prosvjeda je Građanska inicijativa "Zdravi Split" iz koje su zatražili na uvid svu dokumentaciju od ministarstava, inspektorata i svih koji sudjeluju u postupku. Žele se uvjeriti da je to "zaista sigurno" kao što navode iz Brodosplita, iako, kako kažu, znaju da nije jer poznaju opus i rad škvera i sličnih privatnika. Izvijestili su i da nemaju informaciju kako je brod ušao i tko mu je to dozvolio, a to ih najviše zanima.