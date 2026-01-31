Oglas

"ursula von der genocide"

Prosvjednici poručili EPP-u: Ne želimo budućnost fašizma, militarizacije i genocida

author
N1 Info
|
31. sij. 2026. 09:58
ursula von der genocide
Nepokorena Palestina

Zahtijevamo hitan prekid trgovine Europske unije s Izraelom, zaustavljanje izvoza oružja Izraelu, javnu osudu genocida i procesuiranje odgovornih za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti, poručile su aktivistkinje i aktivisti Nepokorene Palestine u petak ispred hotela Westin u Zagrebu gdje se sastaje elita Europske pučke stranke (EPP).

Oglas

Priopćenje prenosimo u cijelosti.

"Licemjerju EU-a nema kraja jer dok je opravdano uveo sankcije Rusiji zbog agresije na Ukrajinu, isto ne čini prema Izraelu - a posebno ne EPP čiji se članovi i dalje rukuju s izraelskim zločincima.

U Gazi ne vlada primirje jer ga Izrael kontinuirano krši. Dok nastavlja provoditi genocid nad palestinskim narodom – bombardiranjem Gaze, blokadom humanitarne pomoći, eskalacijom nasilja na Zapadnoj obali i masovnim zatvaranjima Palestinaca – čelnici EPP-a i institucija EU-a u Zagrebu raspravljaju o „prioritetima Europe u svijetu“.

U Gazi je ubijeno najmanje 71.000 ljudi, dok tisuće još uvijek leže pod ruševinama ili su umrle od gladi, žeđi i uskraćene osnovne medicinske skrbi. U izraelskim zatvorima trenutno se nalazi više od 9.000 Palestinki i Palestinaca bez ikakvih optužbi, uključujući stotine djece.

Budućnost Europe bez "osude izraelskih zločina"

Unatoč toj stvarnosti, predsjednica Europske komisije, Ursula von der Leyen i hrvatski premijer, Andrej Plenković govore o „budućnosti Europe“ bez jasne, nedvosmislene i javne osude izraelskih zločina. Takva šutnja nije slučajna – ona je politički izbor, oblik sudioništva i kriminalna je. Osim toga i europske države drže Palestince i druge u svojim detencijskim centrima tj. zatvorima, kojih planiraju sve više, a zemlje poput Njemačke deportiraju Palestince u hrvatske detencijske centre. To je budućnost koju danas dogovaraju.

EPP nije pasivni promatrač, već aktivni suučesnik: nastavlja naoružavanje, gura militarizaciju Europe i istovremeno pojačava represiju nad migrantima, manjinama i onima koji se usuđuju pružiti otpor. To je budućnost koju nude – Europa bodljikave žice, masovnih grobnica i normaliziranog fašizma.

Europa ne samo da tolerira genocid – Europa ga omogućuje. Političku odgovornost snose Ursula von der Leyen, predsjednica Europskog parlamenta, Roberta Metsola i predsjednik EPP-a Manfred Weber. Njihova šutnja, trgovina i oružje imaju vrlo jasnu posljedicu – zatiranje jednog cijelog naroda. 

Pod krinkom "europskih vrijednosti", šire vlastiti i tuđi imperijalizam. Govore o "demografskoj obnovi Europe" dok omogućuju masovno ubijanje. Planiraju "budućnost Europe" gdje zarađuju na vojnoj i ratnoj industriji. 

"Ovdje smo da se suprotstavimo"

Danas smo ovdje da se suprotstavimo i jasno poručimo: takva Europa mora pasti. Borimo se za solidarnosti i pružanje utočište te protiv rata i profita nauštrb ljudskih života", napisale su aktivistice Nepokorene Palestine.

Zaključno pozivaju na podržavanje Europske građanske inicijative za raskid sporazuma između Europske unije i Izraela. Inicijativu je već potpisalo gotovo 400.000 ljudi, no za prisiljavanje Europske komisije na djelovanje potrebno je najmanje milijun potpisa.

PROČITAJTE VIŠE

Teme
EPP EPP u zagrebu europski pučani genocid izrael militarizam nepokorena palestina

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ