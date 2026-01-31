Prosvjednici poručili EPP-u: Ne želimo budućnost fašizma, militarizacije i genocida

Zahtijevamo hitan prekid trgovine Europske unije s Izraelom, zaustavljanje izvoza oružja Izraelu, javnu osudu genocida i procesuiranje odgovornih za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti, poručile su aktivistkinje i aktivisti Nepokorene Palestine u petak ispred hotela Westin u Zagrebu gdje se sastaje elita Europske pučke stranke (EPP).
Priopćenje prenosimo u cijelosti.
"Licemjerju EU-a nema kraja jer dok je opravdano uveo sankcije Rusiji zbog agresije na Ukrajinu, isto ne čini prema Izraelu - a posebno ne EPP čiji se članovi i dalje rukuju s izraelskim zločincima.
U Gazi ne vlada primirje jer ga Izrael kontinuirano krši. Dok nastavlja provoditi genocid nad palestinskim narodom – bombardiranjem Gaze, blokadom humanitarne pomoći, eskalacijom nasilja na Zapadnoj obali i masovnim zatvaranjima Palestinaca – čelnici EPP-a i institucija EU-a u Zagrebu raspravljaju o „prioritetima Europe u svijetu“.
U Gazi je ubijeno najmanje 71.000 ljudi, dok tisuće još uvijek leže pod ruševinama ili su umrle od gladi, žeđi i uskraćene osnovne medicinske skrbi. U izraelskim zatvorima trenutno se nalazi više od 9.000 Palestinki i Palestinaca bez ikakvih optužbi, uključujući stotine djece.
Budućnost Europe bez "osude izraelskih zločina"
Unatoč toj stvarnosti, predsjednica Europske komisije, Ursula von der Leyen i hrvatski premijer, Andrej Plenković govore o „budućnosti Europe“ bez jasne, nedvosmislene i javne osude izraelskih zločina. Takva šutnja nije slučajna – ona je politički izbor, oblik sudioništva i kriminalna je. Osim toga i europske države drže Palestince i druge u svojim detencijskim centrima tj. zatvorima, kojih planiraju sve više, a zemlje poput Njemačke deportiraju Palestince u hrvatske detencijske centre. To je budućnost koju danas dogovaraju.
EPP nije pasivni promatrač, već aktivni suučesnik: nastavlja naoružavanje, gura militarizaciju Europe i istovremeno pojačava represiju nad migrantima, manjinama i onima koji se usuđuju pružiti otpor. To je budućnost koju nude – Europa bodljikave žice, masovnih grobnica i normaliziranog fašizma.
Europa ne samo da tolerira genocid – Europa ga omogućuje. Političku odgovornost snose Ursula von der Leyen, predsjednica Europskog parlamenta, Roberta Metsola i predsjednik EPP-a Manfred Weber. Njihova šutnja, trgovina i oružje imaju vrlo jasnu posljedicu – zatiranje jednog cijelog naroda.
Pod krinkom "europskih vrijednosti", šire vlastiti i tuđi imperijalizam. Govore o "demografskoj obnovi Europe" dok omogućuju masovno ubijanje. Planiraju "budućnost Europe" gdje zarađuju na vojnoj i ratnoj industriji.
"Ovdje smo da se suprotstavimo"
Danas smo ovdje da se suprotstavimo i jasno poručimo: takva Europa mora pasti. Borimo se za solidarnosti i pružanje utočište te protiv rata i profita nauštrb ljudskih života", napisale su aktivistice Nepokorene Palestine.
Zaključno pozivaju na podržavanje Europske građanske inicijative za raskid sporazuma između Europske unije i Izraela. Inicijativu je već potpisalo gotovo 400.000 ljudi, no za prisiljavanje Europske komisije na djelovanje potrebno je najmanje milijun potpisa.
