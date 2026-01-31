Prosvjednici poručili EPP-u: Ne želimo budućnost fašizma, militarizacije i genocida

Unatoč toj stvarnosti, predsjednica Europske komisije, Ursula von der Leyen i hrvatski premijer, Andrej Plenković govore o „budućnosti Europe“ bez jasne, nedvosmislene i javne osude izraelskih zločina. Takva šutnja nije slučajna – ona je politički izbor, oblik sudioništva i kriminalna je. Osim toga i europske države drže Palestince i druge u svojim detencijskim centrima tj. zatvorima, kojih planiraju sve više, a zemlje poput Njemačke deportiraju Palestince u hrvatske detencijske centre. To je budućnost koju danas dogovaraju.