AFP / SERGEI SUPINSKY

U novim ruskim napadima na ukrajinski grad Zaporižju u nedjelju jedna je žena poginula, a dvije osobe su ozlijeđene, izvijestile su lokalne vlasti.

Podijeli

Oglas

Među ozlijeđenima je i dijete, napisao je na Telegramu Mihajlo Semikin, čelnik regionalne uprave.

U napadu je uništena jedna kuća, a oštećene su i višekatne zgrade te dvije obrazovne ustanove, dodao je.

Rusko ministarstvo obrane objavilo je u nedjelju da je, drugu noć zaredom, protuzračna obrana iznad Rusije presrela više od tisuću ukrajinskih bespilotnih letjelica.

"Tijekom protekle noći, dežurne snage protuzračne obrane presrele su i uništile 1017 ukrajinskih bespilotnih letjelica" u dvadesetak regija, priopćilo je ministarstvo obrane.

Tijekom noći na nedjelju, ukupno 542 ukrajinske bespilotne letjelice bile su na putu prema moskovskoj regiji, izvijestio je na Telegramu gradonačelnik glavnoga grada Sergej Sobjanin.

"Većinu su na velikoj udaljenosti neutralizirale snage protuzračne obrane ministarstva obrane. Sveukupno, u blizini Moskve uništeno je 105 bespilotnih letjelica", dodao je Sobjanin.

Ukrajina se uz zapadnu vojnu pomoć već gotovo pet godina brani od ruske agresije. Kijev također nastoji vratiti teritorije koje je okupirala Moskva.