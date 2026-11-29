Centar Juraj Bonači
Dvije smrti korisnika splitskog centra otvorile niz pitanja: Roditelj upozorava na uvjete skrbi
Dvije smrti korisnika Centra za odgoj i obrazovanje Juraj Bonači u Splitu otvorile su pitanje sigurnosti i uvjeta skrbi u toj ustanovi, a roditelj jednog od korisnika Josip Tomasović upozorava na potrebu boljeg nadzora i organizacije rada, osobito tijekom noći.
Tomasović, koji je četiri godine bio član Upravnog vijeća Centra, kaže da je tijekom mandata više puta predlagao postavljanje videonadzora i mikrofona u unutarnjim prostorima ustanove kako bi zaposlenici mogli pravodobno reagirati u slučaju zdravstvenih poteškoća korisnika.
Postavljanje kamera moglo bi zadirati u pravo korisnika na privatnost
Pritom je upozoravao na zdravstveno stanje pojedinih korisnika, među kojima su osobe s epilepsijom i bolestima dišnog sustava, smatrajući da bi dodatni nadzor pridonio njihovoj sigurnosti, ali i zaštitio zaposlenike od mogućih neopravdanih optužbi.
"Predlagao sam kamere kako bi se moglo vidjeti što se događa noću kako bi se povećala sigurnost korisnika i zaposlenika. Time bi se zaštitili i od eventualnih neopravdanih optužbi", rekao je.
Na jednoj od sjednica Upravnog vijeća pročitan je dopis Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike u kojem je upozoreno da bi postavljanje kamera moglo zadirati u pravo korisnika na privatnost.
Tomasović smatra da se moglo pronaći rješenje po kojem bi snimkama pristupale samo ovlaštene osobe.
Predlagao je i postavljanje mikrofona u hodnicima i zajedničkim prostorijama kako bi dežurni zaposlenici mogli čuti ako neki korisnik tijekom noći ima zdravstveni problem, no ni to nije prihvaćeno.
U centru kažu da je još 2017. donesena odluka o uvođenju tehničke zaštite videonadzorom, ali se ona odnosila na vanjske površine, odnosno dvorište i ulaze u ustanovu, radi sprječavanja vandalizma i kontrole ulaska nepoznatih osoba.
Također su potvrdili da su u dislociranoj jedinici na Firulama kamere bile postavljene i u unutarnjim prostorima, uključujući sobe korisnika, zajedničke prostorije i hodnike, ali nisu bile u funkciji. Nakon inspekcijskog nadzora naloženo je njihovo uklanjanje, što je učinjeno u prosincu 2025.
U posljednje dvije godine preminula dva korisnika
Centar je potvrdio da su u posljednje dvije godine preminula dva korisnika, jedan smrtni slučaj dogodio se u Odjelu smještaja u Ulici Brune Bušića, tijekom bolničkog liječenja u KBC-u Split, a u ožujku 2026. preminuo još jedan korisnik, rođen 1987. godine, tijekom redovnih dnevnih aktivnosti u dislociranoj jedinici.
Prema navodima centra, u trenutku smrti uz korisnika su bili zaposlenici koji su mu pružili medicinsku pomoć do dolaska hitne medicinske službe. Proveden je propisani postupak i obaviještena su nadležna tijela, među kojima i policija, čiji su predstavnici izašli na teren.
Centar navodi da nije utvrđena kaznena odgovornost zaposlenika. a zbog težine događaja i njegova utjecaja na zaposlenike zatražena je psihološku pomoć Tima za psihološke krizne intervencije, koja je pružena 18. ožujka.
Ministarstvo je potvrdilo da je 12. ožujka zaprimilo pisanu obavijest ravnateljice o smrti korisnika, uz dokumentaciju o postupanju u kriznoj situaciji i zapisnik hitne medicinske pomoći.
Nakon toga kontaktiralo je Tim za psihološke krizne intervencije, koji je 18. ožujka pružio podršku zaposlenicima izloženima stresnom i traumatičnom događaju. O okolnostima smrti obaviještena su nadležna tijela, uključujući policiju.
Ministarstvo ističe da su u centru provedeni inspekcijski nadzori u rujnu 2025. i listopadu 2026. godine, kojima je utvrđeno da se korisnicima osiguravaju usluge i skrb u skladu s propisanim standardima kvalitete.
Pritom su utvrđene manje nepravilnosti vezane uz prostorne uvjete i vođenje dokumentacije, zbog čega su naložene mjere za njihovo otklanjanje.
Vezano uz videonadzor, ministarstvo navodi da je postavljen u zajedničkim prostorima ustanove, odnosno na ulazima, izlazima i hodnicima, uz poštovanje prava korisnika na privatnost i dostojanstvo.
Tomasović kaže da je nakon jednog od smrtnih slučajeva održan sastanak s roditeljima, kojem je nazočila voditeljica ustanove, ali ne i ravnateljica centra. Tada im je rečeno da se jedan slučaj dogodio tijekom noći, dok su u drugom zaposlenici bili prisutni i pokušali pomoći.
Važno je provjeriti uvjete i način organizacije rada tijekom noći
"Ne mogu tvrditi tko je odgovoran niti znam kako su zaposlenici reagirali u tim situacijama. Upravo zato smatram da je važno provjeriti uvjete i način organizacije rada tijekom noći", rekao je.
O svojim primjedbama i prijedlozima obavijestio je tadašnjeg predsjednika Upravnog vijeća Antu Radovičića, koji je prvo bio spreman odgovoriti na novinarska pitanja, no naknadno je poručio kako to nije potrebno jer je centar već dostavio odgovore.
Tomasović upozorava i na pitanja kapaciteta ustanove, kriterija za odobravanje smještaja te raspolaganja imovinom korisnika. Smatra da bi trebalo jasnije urediti odlučivanje o smještaju, uzimajući u obzir socijalne i materijalne okolnosti obitelji, a roditeljima bolje objasniti postupke vezane uz sredstva i imovinu njihove djece.
Smatra kako bi nadležne institucije trebale redovito provjeravati uvjete smještaja, organizaciju rada i mjere koje se poduzimaju radi sigurnosti korisnika.
"Želimo da se nešto poduzme kako se slične situacije ne bi ponavljale. Moj sin je tamo smješten, a njegov život mi vrijedi više nego život nekog Nobelovca", poručuje Tomasović.
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