VREMENSKA PROGNOZA
Stiže još hladnije vrijeme: Temperature će se ponegdje spustiti i ispod minus 10 stupnjeva
Popodnevna temperatura od 0 do 4°C, duž obale i na otocima između 9 i 13 Celzijevih stupnjeva.
Oglas
U nastavku dana na Jadranu i dalje većinom sunčano, ali prohladno i vjetrovito uz jaku, na udare i olujnu buru koja će uzrokovati probleme i ograničenja u prometu. Na kopnu pretežno oblačno i hladno uz umjeren sjeveroistočni vjetar, još uglavnom u gorskim krajevima povremena sa slabim snijegom.
Krajem dana je mjestimice i u unutrašnjosti moguće razvedravanje. Popodnevna temperatura od 0 do 4°C, duž obale i na otocima između 9 i 13 Celzijevih stupnjeva.
Početak novog tjedna nosi nam suho i još hladnije vrijeme. Na Jadranu će biti pretežno sunčano, na sjevernom Jadranu uz povremenu naoblaku. U kopnenim krajevima izmjena oblaka i kraćih sunčanih razdoblja, a u gorskom području može proletavati i slab snijeg. Ostaje vjetrovito uz sjeveroistočni vjetar i jako do olujnu buru. Noću i ujutro hladnije, a dnevna temperatura bez veće promjene.
I sredinom tjedna nastavit će se suho i vrlo hladno vrijeme, ali manje vjetrovito. Noćna temperatura na kopnu između -8 i -3°C, u Gorskom kotaru i Lici i ispod -10°C, a i na Jadranu će biti blizu nule. Dnevna u unutrašnjosti od -1 do 3°C, na moru od 7 do 12 Celzijevih stupnjeva.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas