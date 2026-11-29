I sredinom tjedna nastavit će se suho i vrlo hladno vrijeme, ali manje vjetrovito. Noćna temperatura na kopnu između -8 i -3°C, u Gorskom kotaru i Lici i ispod -10°C, a i na Jadranu će biti blizu nule. Dnevna u unutrašnjosti od -1 do 3°C, na moru od 7 do 12 Celzijevih stupnjeva.