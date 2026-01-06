Ledeni val zahvatio Europu: Otkazani letovi, pet poginulih i kolaps prometa

Španjolski državljanin Javier Sepulveda blokiran je na Schipholu već tri dana i ne može se vratiti kući u Norveškoj. Sepulveda je rekao da je stao u red ispred šaltera KLM-a u 6:30 ujutro u utorak i da šest sati kasnije još uvijek nije bio blizu početka reda. "Situaciju mogu opisati samo kao kaotičnu, ludu", rekao je 39-godišnjak.