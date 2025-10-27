Provjerite što sve stoji u prijedlogu Zakona o digitalnoj zaštiti djece

Zakonom bi se se na nacionalnoj razini uređivalo korištenje mobilnih uređaja u osnovnim školama, tako da djeca i dalje mogu donijeti mobitel u školu, ali ga po dolasku moraju isključiti i pohraniti na sigurno mjesto, čime se stvaraju uvjeti za učenje, razgovor i socijalizaciju umjesto gledanja u ekran; iznimke su dopuštene samo u slučaju medicinskih potreba, jer cilj nije zabrana radi zabrane, već zaštita fokusa, pažnje i međusobnih odnosa učenika.