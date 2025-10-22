Selak Raspudić prikupila potpise za raspravu u Saboru o regulaciji mobitela u školama

"Pojedine županije, kao Splitsko-dalmatinska i Grad Zagreb, same su krenule s tek preporukama, jer i nemaju druge mehanizme na raspolaganju, da se mobiteli ne koriste u školama, međutim, to nije dovoljno. Svako dijete mora imati pravo na jednaki pristup u odgoju i obrazovanju po Ustavu i Zakonu. I kao majka sam svjesna što se događa s našom djecom, kao i s mojom vrtićke dobi, koliko su izloženi utjecaju mobitela i neću to pasivno promatrati", naglasila je zastupnica.