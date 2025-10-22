Selak Raspudić prikupila potpise za raspravu u Saboru o regulaciji mobitela u školama

Nezavisna saborska zastupnica Marija Selak Raspudić izvijestila je u srijedu da je prikupila više od 30 potrebnih zastupničkih potpisa kako bi njezina inicijativa izmjena Zakona o odgoju i obrazovanju, kojom bi se regulirala uporaba mobitela u školama, konačno došla na dnevni red Sabora.
"Dok neke druge zemlje, poput Danske i Norveške, već reguliraju korištenje društvenih mreža i zabranjuju ih mlađima od 15 godina, Hrvatska po pitanju uopće same rasprave o tim temama uvelike kaska", upozorila je Marija Selak Raspudić na konferenciji za medije u Hrvatskom saboru.
Inicijativu izmjena Zakona o odgoju i obrazovanju, kojom bi se regulirala uporaba mobitela u osnovnim i srednjim školama, u saborsku je proceduru uputila još početkom ovog saborskog saziva prošle godine, podsjetila je te izrazila zadovoljstvo podrškom kolega zastupnika da ta tema konačno dođe na dnevni red plenarne sjednice Sabora.
"Što se tiče potpisa, oni su vrlo šaroliki, tu ima i ljevice i desnice, što pokazuje da je ova tema od šireg interesa za naše građane i saborske zastupnike i da se očito stvorila kritična masa političara koji su spremni o ovome razgovarati u Saboru. Konačno ćemo raspravljati kako mobiteli i društvene mreže utječu na mentalno zdravlje naše djece i odgojno-obrazovni proces", kazala je.
Selak Raspudić zalaže se da se pametna tehnologija u školama i tijekom nastave koristi samo u edukacijske svrhe kada to zahtjeva nastavna jedinica ili ako je uporaba opravdana medicinskim razlozima. Uoči same rasprave organizira i okrugli stol u Saboru kako bi se po ovom pitanju čulo i mišljenje stručnjaka.
"Pojedine županije, kao Splitsko-dalmatinska i Grad Zagreb, same su krenule s tek preporukama, jer i nemaju druge mehanizme na raspolaganju, da se mobiteli ne koriste u školama, međutim, to nije dovoljno. Svako dijete mora imati pravo na jednaki pristup u odgoju i obrazovanju po Ustavu i Zakonu. I kao majka sam svjesna što se događa s našom djecom, kao i s mojom vrtićke dobi, koliko su izloženi utjecaju mobitela i neću to pasivno promatrati", naglasila je zastupnica.
A upravo je Sabor, dodala je, ključna institucija koja se treba suočiti s ovim ključnim temama koje oblikuju budućnost i život naše djece.
"Europa i svijet su odmakli znatno naprijed, ali ovo je prvi korak da se suočimo sa samom problematikom i vidimo koja su potencijalna zakonska rješenja da bismo spriječili negativan utjecaj na mentalno zdravlje djece i mladih", ustvrdila je.
