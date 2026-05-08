Tomislav Sokol: Moja supruga je odustala od kandidature zbog pritiska ljudi na čelnim pozicijama u HDZ-u

HDZ-ov zastupnik u Europskom parlamentu Tomislav Sokol izjavio je da su na njegovu suprugu Anu Župić Sokol pritiske "radili ljudi na čelnim pozicijama u HDZ-u"
Njegova supruga Ana Župić Sokol prije nekoliko se mjeseci natjecala za čelnu poziciju zagrebačke organizacije Zajednice žena HDZ-a, imala je dovoljan broj potpisa, predala kandidatutu i onda odustala dan uoči izbora.
U intervjuu s Markom Špoljarom u Jutarnjem listu, Tomislav Sokol je otkrio da se to dogodilo zbog pritiska iz vrha stranke.
"To su ljudi na nekim od čelnih pozicija, dakle nisu obični članovi HDZ-a. Jesu li oni pritiske radili za svoj račun ili su možda mislili da će se tako nekome dodvoriti, ja to ne mogu znati niti bih spekulirao", kazao je Sokol odgovarajući na pitanje je li riječ o osobama iz zagrebačkog HDZ-a koji su bliski predsjedniku stranke Andreju Plenkoviću.
"Negativna selekcija"
"Pojedinci iz Gradskog odbora zagrebačkog HDZ-a mislili su da čine dobro stranci tako što pokušavaju onemogućiti pluralizam i svesti demokratske izbore na aklamaciju. Ne mislim da je to put kojim HDZ treba ići, neovisno radi li se o mojoj supruzi ili bilo kome drugome. HDZ ima sjajnih ljudi, a stranka može dugoročno prosperirati samo ako njima, kao i onima koji dolaze u novoj generaciji, daje priliku da pokažu koliko znaju i mogu. Negativna selekcija to neće omogućiti i naći ćemo se na pragu kadrovske devastacije od koje se teško oporaviti", rekao je europarlamentarac vladajuće stranke u intervjuu Jutarnjem listu.
