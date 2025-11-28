Novi temperaturni šok, stiže južina i naglo zatopljenje

Neva Zganec/PIXSELL

Razvedrilo se na dijelu obale, no pretežno je oblačno u unutrašnjosti, snijeg pada mjestimice u istočnim predjelima. Zimskom dojmu doprinosi i olujna bura, orkanske snage je na udare u podvelebitskom dijelu, udari na automatskoj postaji Prizna prelaze 115 km na sat.

U nastavku petka i dalje vjetrovito, no prema večeri bura će postupno slabjeti. Na krajnjem jugu još može pasti malo kiše.

I tijekom subote na krajnjem jugu i istoku još može biti slabe oborine, no očekuje se postupno razvedravanje tijekom dana.

U nedjelju od jutra pretežno sunčano, uglavnom suho. Prema večeri i u noći sa zapada novo naoblačenje kao uvod u nestabilniji početak novog tjedna. Uz južinu, temperature će porasti.