Vremenska prognoza
Novi temperaturni šok, stiže južina i naglo zatopljenje
Razvedrilo se na dijelu obale, no pretežno je oblačno u unutrašnjosti, snijeg pada mjestimice u istočnim predjelima. Zimskom dojmu doprinosi i olujna bura, orkanske snage je na udare u podvelebitskom dijelu, udari na automatskoj postaji Prizna prelaze 115 km na sat.
U nastavku petka i dalje vjetrovito, no prema večeri bura će postupno slabjeti. Na krajnjem jugu još može pasti malo kiše.
I tijekom subote na krajnjem jugu i istoku još može biti slabe oborine, no očekuje se postupno razvedravanje tijekom dana.
U nedjelju od jutra pretežno sunčano, uglavnom suho. Prema večeri i u noći sa zapada novo naoblačenje kao uvod u nestabilniji početak novog tjedna. Uz južinu, temperature će porasti.
