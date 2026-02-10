Glavina pohvalio Piletića: Velik broj ljudi ostvario je nova prava, realizirane su investicije i provedene reforme

Ministar turizma i sporta Tonči Glavina izjavio je u utorak da odlazak ministra Marina Piletića predstavlja kraj iznimno uspješnog mandata te da od njegova nasljednika očekuje nastavak povećanja prava u sustavu socijalne skrbi, uključujući rješavanje problema oko isplate inkluzivnog dodatka.
Tonči Glavina, komentirajući promjenu u Vladi, zahvalio je Marinu Piletiću na suradnji i rezultatima koje je ostvario tijekom mandata u Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.
„S njegovim dolaskom na čelo tog resora stvari su se značajno promijenile u pozitivnom smislu. Velik broj ljudi ostvario je nova prava, realizirane su investicije i provedene reforme čiji će se učinci osjećati godinama”, rekao je Glavina u Stubičkim Toplicama gdje je obišao radove na projektu lječilišnog hotela i natkrivenog bazena.
Dodao je kako podaci o ulaganjima i broju novih korisnika prava od 2022. godine jasno pokazuju da je najveći iskorak napravljen upravo u Piletićevu mandatu, izrazivši uvjerenje da će i dalje biti aktivan kroz rad u Hrvatskom saboru.
Govoreći o novom ministru Alenu Ružiću, dosadašnjem ravnatelju KBC-a Rijeka, Glavina je istaknuo da njegov profesionalni i politički životopis govori sam za sebe.
„Vođenje tog resora nije jednostavno, ali nije bilo jednostavno ni voditi bolnicu. Siguran sam da će vrlo brzo preuzeti resor i nastaviti na tragu izvanrednih rezultata i povećanja prava koje je ostvarila ova Vlada”, rekao je.
Upitan očekuje li da će se Ružić uhvatiti u koštac s problemima u sustavu socijalne skrbi, osobito oko isplate inkluzivnog dodatka, Glavina je odgovorio kako je to već trajna zadaća tog resora.
„Naravno da hoće, time se resor bavi cijelo ovo vrijeme i nastavit će se baviti sigurno“, zaključio je ministar Glavina koji je u društvu krapinsko-zagorskog župana Željka Kolara danas obišao radove koji se provode u sklopu projekta 'Gradnja bazena i hotela Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice'.
