Pfizer kupuje proizvođača lijekova za pretilost za 7,3 milijarde dolara

Američki farmaceutski div Pfizer objavio je u ponedjeljak da će preuzeti tvrtku za razvoj lijekova za mršavljenje Metsera u transakciji vrijednoj 7,3 milijarde dolara kako bi osigurao poziciju na unosnom tržištu lijekova za pretilost.

Vrijednost akvizicije iznosi 7,3 milijarde dolara, kada se uključe buduća plaćanja. Svjetsko tržište lijekova za pretilost doživjelo je procvat u proteklim godinama zahvaljujući proizvodima tvrtki poput Novo Nordiska i Eli Lilyja kojI se žestoko bore za dominaciju.

Do prve polovine idućeg desetljeća njegova vrijednost trebala bi dosegnuti 150 milijardi dolara.

Rast će ipak uvelike odrediti pokriće osiguranjem, troškovi, opskrba i regulatorna pitanja, napominje Reuters.

Preuzimanjem Metsere Pfizer ponovo pokušava osigurati tržišnu poziciju nakon što je u travnju ove godine izvijestio da obustavlja razvoj tablete danuglipron budući da je kliničko ispitivanje pokazalo moguće oštećenje jetre kod jednog pacijenta koji se oporavio nakon prekida terapije.

Pfizer bi prema sklopljenom sporazumu za dionicu Metsere platio 47,50 dolara u gotovini, otprilike 43 posto više od njezine cijene na završetku prošlotjednog trgovanja na burzi.

Metsera bi imala pravo i na dodatnih 22,50 dolara po dionici, ovisno o postizanju određenih poslovnih ciljeva.