Psihologinja o nasilju u društvu: Uzelo je maha, primjećuje se već u vrtićima, od malih nogu! Ostavite mobitel, pričajte s djecom!

"Znaci se vide već u vrtiću, sa šest ili sedam godina. Roditelji su primarno odgovorni za mentalno zdravlje djeteta. Ako pazimo da bebi ne damo ledeno mlijeko, trebamo paziti i da dijete ne svjedoči našim svađama. Često se čuje da roditelji danas puno rade. Ne bih se složila. I prije su radili, ali je važno kvalitetno provesti vrijeme koje imamo. Ako su to četiri sata – neka budu kvalitetna, a ne uz mobitel i usputno pitanje "kako je bilo u školi". Drugi je problem odnos prema nastavnicima. Nekad se nastavnicima vjerovalo. Danas se često vjeruje isključivo djetetu i na nastavnika se ide napadački, kao da on ima korist od "etiketiranja". Treće, pogrešno je vjerovati da će osam radionica o nenasilju “"popraviti" dijete. Djecu treba sustavno učiti empatiji od najranije dobi. Danas djeca od 11–12 godina često ne znaju imenovati vlastite emocije. Ako ne znam što osjećam, kako ću prepoznati tuđe osjećaje? A bez toga – nema empatije."