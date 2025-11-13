napadi na novinare
Sever: Upalili su zeleno svjetlo svima koji će na ulici napasti bilo koga tko hoda s kamerom ili mikrofonom
Ekipa N1 televizije jučer je napadnuta u centru Zagreba. O tome je kod naše Nataše Božić Šarić u N1 Studiju uživo govorila Maja Sever, predsjednica Europske federacije novinara.
Podsjetimo, tijekom obavljanja novinarskog zadatka i snimanja izjava, nepoznati mlađi muškarac najprije je pogrdno vrijeđao novinare, a zatim i fizički nasrnuo i odgurnuo našeg snimatelja koji je pritom zadobio i vidnu ozljedu oka. Nekoliko sati kasnije muškarac je pronađen i priveden.
Zeleno svjetlo za napade
Maja Sever komentirala je sve češće napade na novinare: "One koje istražuje Danka Derifaj i oni koji umanjuju istraživački rad Danke Derifaj, a to su oni pri vlasti i na vlasti, posredno i neposredno napadaju nju i njezin rad. Oni su odgovorni, ti koji šire taj narativ, a Danka je dobar primjer jer je ona, nažalost, izložena kao meta na svim razinama pa i onih koji su na vrhu ili pri vrhu vlasti.
Upravo oni su odgovorni što je jučer neki čovjek napao iz čistog mira vašu ekipu, oni su bili meta zato što su novinari. Oni koji cijelo vrijeme diskreditiraju rad novinara koji pokušavaju profesionalno raditi svoj posao, su upalili zeleno svjetlo svima onima koji će na ulici napasti bilo koga tko hoda s kamerom ili mikrofonom."
"Napadački narativ prema novinarima"
"Posljednjih dana svjedočimo nedopustivom napadačkom narativu prema novinarima, ne samo od Andreja Plenkovića", ističe.
"Voljela bih neki vodič kako bi novinari trebali izvještavati, osim o otvaranju HNK 2. Kako bi trebali izvještavati o događajima u trenucima kada on izgovara ovakve rečenice. U trenutcima kada se ovakve rečenice izgovaraju netko fizički napada vašeg snimatelja i novinarku, a sat vremena kasnije grupa ljudi napada srednjoškolce iz Splita koji su došli na Interliber. Mi bismo trebali objaviti samo priču o Interliberu i što i koliko čita Plenković i njegovi suradnici, a zanemariti ovo, kako ne bismo dizali tenzije. Ljudi se osjećaju ustrašeno i nesigurno, ne samo novinari, kao što naši kolege izvještavaju na terenu, ne znajući hoće li netko izazvan zelenim svjetlom Andreja Plenkovića i ostalih ponovno nasrnuti na njih ili će se njihova djeca naći na trgu gdje će ih neko mlatiti. "
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
