Sever: Upalili su zeleno svjetlo svima koji će na ulici napasti bilo koga tko hoda s kamerom ili mikrofonom

"Voljela bih neki vodič kako bi novinari trebali izvještavati, osim o otvaranju HNK 2. Kako bi trebali izvještavati o događajima u trenucima kada on izgovara ovakve rečenice. U trenutcima kada se ovakve rečenice izgovaraju netko fizički napada vašeg snimatelja i novinarku, a sat vremena kasnije grupa ljudi napada srednjoškolce iz Splita koji su došli na Interliber. Mi bismo trebali objaviti samo priču o Interliberu i što i koliko čita Plenković i njegovi suradnici, a zanemariti ovo, kako ne bismo dizali tenzije. Ljudi se osjećaju ustrašeno i nesigurno, ne samo novinari, kao što naši kolege izvještavaju na terenu, ne znajući hoće li netko izazvan zelenim svjetlom Andreja Plenkovića i ostalih ponovno nasrnuti na njih ili će se njihova djeca naći na trgu gdje će ih neko mlatiti. "